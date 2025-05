Bundesrat Cassis vor Jahren beim Klauen in der Migros erwischt

Bundesrat Ignazio Cassis will als 27-Jähriger zwei Videokassetten klauen. Heute bedauert er den Vorfall. KEYSTONE

Vor 36 Jahren wird ein junger Arzt beim Ladendiebstahl erwischt, heute ist er Bundesrat. Nun holt Ignazio Cassis die Geschichte ein.

Die Fehler der Vergangenheit holen ihn ein: Ein damals 27-Jähriger klaut 1989 in einer Migros-Filiale in der Gemeinde Morbio Inferiore TI zwei Videokassetten. Eine Mitarbeiterin beobachtet den Mann dabei, wie er die Kassetten in die Tasche steckt und das Geschäft verlässt, ohne sie zu bezahlen.

Die Polizei wird alarmiert, der junge Mann befragt. Er gibt sich als Student aus, obwohl er mit absolviertem medizinischen Staatsexamen bereits als Assistenzarzt am Kantonsspital Lugano arbeitet. Name: Ignazio Cassis.

Die Geschichte aus seiner Vergangenheit, über die zuerst die Tessiner Zeitung «Mattino della domenica» berichtete, bedauert der heutige Bundesrat. Cassis bestreitet sie nicht und wehrt sich auch nicht juristisch gegen die Berichterstattung. Dabei hätte er, wie «Blick» schreibt, wohl Chancen, sie mit Verweis auf das «Recht auf Vergessen» einzuschränken.

Stattdessen sagt Cassis über den Vorfall aus seinem Privatleben vor 36 Jahren: «Es war ein Fehler, für den ich mich damals beim Geschäftsführer entschuldigt habe. Leider macht man im Leben Fehler – auch ich bin davon nicht ausgenommen.»

Nach der Vernehmung durch die Polizei habe Cassis damals die Videokassetten bezahlt, berichtet «Blick». Die Polizei habe ein Protokoll des Vorfalls angefertigt. Über eine Strafanzeige ist nichts bekannt.