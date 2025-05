Geantleman Das Ganze kann man einfach umgehen, indem man kein US Beef kauft, Deal hin oder her.

Pauvuffeusch93 Nu soll das hormonbehandelte Rindfleisch importiert werden. Die Herkunft muss ja deklariert werden, liegt also am Verbraucher das Zeug zu kaufen - also ich definitiv nicht

zueribernzueri Pauvuffeusch93 Glauben Sie ernsthaft, dass immer drin ist was drauf steht.

Da gibt es genügend Trick den Kunden zu teuschen.

Grieflottio49 Also ich liebe US-Beef, habe auch schon auf einer Ranch in de USA gearbeitet.

Und wisst Ihr was ???

Die gespritzten Wachstumshormone kamen von Roche aus der Schweiz!

--- Wenn man 's nicht mag, kann man es ja einfach lassen.

Theuzieveut17 Es gibt auch Schweizer Fleisch. Der Konsument stimmt mit seinem Einkaufsverhalten ab.

Hanno Es gibt genügend europäische Alternativen oder sogar aus Argentinien und Uruguay. Der Kunde kann es entscheiden.

Flioyegra93 Ich kann nur sagen:

Hände weg von diesem Hormon-vergifteten Rindfleisch!

Egal wie billig es ist.

Es schadet unserer Gesundheit.

Kauft echtes Schweizerfleisch - am besten vom Metzger oder Bauern direkt.

beim sogenannt im Grossladen angepriesenen Fleisch wird selten genaue Herkunft, Tierhaltung, Schlachtung etc. aufgeführt. Mir grauts richtig.

Verst Die Schweiz muss gar nichts aus den USA einführen und Rindfleisch am aller wenigsten den schlussendlich entscheide ich ob ich das kaufe und importiertes Fleich von wo auch immer kaufe ich prizipiel nicht diesen Dealern müssen wir überhaupt nichts Abkaufen weil wir alles auch in Europa kaufen können also auch keine F-35 keine Patriot ebensowenig wie Lenkflugkörper für die Armee diese sind zum einen viel zu teuer und Unbrauchbar und brauchen auch keine Zollabkommen mit den USA

Colorless-Ratificati Wer sitzt eigentlich bei bluewNews am Etiquetten-Desk. Eine Hilfskraft, jemand mit Jura- Abschluss oder KI alleine von Programmierern ohne jegliche juristischen Kenntnisse erstellt? Oder ist es letztlich nur eine Plattitüde vorgeschobener subjektiver Willkür?

String Ein Grund mehr, noch weniger Fleisch zu essen. Ja nicht meinen, dass hormonversetztes Fleisch den Mensch nicht beeinträchtigt.

twobears Verst kann es nicht unterlassen, immer wieder die dringend notwendigen Rüstungskäufe aus den USA (weil es keine euroäischen, Gleichwertigen gibt) zu kritisieren und mit dem Import von hormonbehndeltem Fleisch gleichzusetzten!!

Ein wohl sehr hinkender Vergleich bei welchem jedigliches Sachverständnis fehlt!

Bohnenstange Was kümmert das bitte einen Vegetarier wie mich…? Fleisch ist bei mir seit langem passé! 😳

electronathome Als Kunde/Kund8n hat man, mit dem was man wo kauft, sehr viel in der Hand.

robbingwood0815 Neue Verhandlungsstragie: wir verpflichten uns als Schweizer vorauseilend, täglich mindestens einen BigMac zu verdrücken mit der freien Wahl, mit KFC zu kompensieren – der begeisetrte Fastfood-Präsident wird hin&weg sein – und geht schinz bis zu 0.2.% mit dem Zoll runter ... wär doch gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen, oder?!



(all inclusive – sogar Vogelgrippe-Viren)

Theuvaumau18 Hoffe auf den gesunden Menschenverstand unserer Politiker!!

In der Schweiz sollen die Bauern noch weniger und noch Ökologischer produziern und nun will die Politik Hormonbehaneltes Fleisch importieren und die Tiere in den USA ausserdem mit Gentechfutter gefüttert wurden interessiert wohl gewisse Politiker auch nicht ....da geht was nicht auf!!!

Colorless-Ratificati Hormone haben sehr oft einen nicht steuerbar unberechenbaren Einfluss.

T2000 Und wie soll das mit dem Einfuhr Kontinget funktionieren, schliesst der BR den USA Import aus, somit keine Einnahmen zum Verteilen and die Landwirtschaft.

Dies wird wohl weitere Direktzahlungen zur Folge haben, die einen zahlen den anderen wirds gegeben.