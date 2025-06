FriWi01

so eine Aussage kann nur von einem Linken kommen. Nach dem Rütlischwur hielt man zusammen und es ging aufwärts. Mit der EU fällt es auseinander und es geht bergab. Viel Spass damit. Wenn man sieht was in der EU läuft mit Korruption und Wirtschaft etc sind solche Vergleiche absolut fehl am Platz