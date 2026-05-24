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Identifizierung nach nur 30 Tagen Bundesrat Jans will Marokkaner schneller abschieben – jetzt will Marokko mithelfen

Petar Marjanović, Bern

24.5.2026

Im April besuchte der marokkanische Aussenminister Nasser Bourita seinen Schweizer Amtskollegen Beat Jans (rechts).
Im April besuchte der marokkanische Aussenminister Nasser Bourita seinen Schweizer Amtskollegen Beat Jans (rechts).
Bild: KEYSTONE

Wer in der Schweiz kein Aufenthaltsrecht hat, könnte künftig deutlich schneller nach Marokko zurückgeschickt werden. Bern und Rabat wollen die Verfahren massiv beschleunigen – und drücken bei Rückführungen aufs Tempo.

Petar Marjanović, Bern

24.05.2026, 10:16

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Schweiz und Marokko wollen Rückführungen von Personen ohne Aufenthaltsrecht beschleunigen.
  • Die Identifizierung soll statt über 150 Tage künftig höchstens 30 Tage dauern.
  • Definitiv ist das Abkommen erst nach der offiziellen Unterzeichnung und der Zustimmung des Bundesrats.
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In der Debatte über illegale Migration kommt regelmässig die Forderung nach schnelleren Rückführungen auf. So einfach ist das aber nicht: Für Ausschaffungen braucht es auch die Zusammenarbeit der Herkunftsländer. Nun scheint sich bei Marokko etwas zu bewegen. Die Schweiz und Marokko haben eine Vereinbarung beschlossen, die Rückführungen deutlich beschleunigen soll.

Was haben die Schweiz und Marokko vereinbart?

Vertreter beider Länder haben in Rabat ein «technisches Abkommen» verabschiedet. Es soll die Identifizierung und Rückführung von Personen ohne Aufenthaltsrecht beschleunigen.

Vereinbart wurde das Abkommen zwischen dem Schweizer Migrationsstaatssekretär Vincenzo Mascioli und Khalid Zerouali, dem marokkanischen Direktor für Migration und Grenzüberwachung. Das teilte das Staatssekretariat für Migration (SEM) mit.

Laut dem SEM regelt das Abkommen die bilaterale Zusammenarbeit bei Rückführungen und knüpft an Gespräche an, die Bern und Rabat bereits seit längerem führen. Schon beim Besuch des marokkanischen Aussenministers Nasser Bourita in Bern im April stand Migration im Zentrum.

Was ändert sich konkret bei Rückführungen?

Ein SEM-Sprecher bestätigte «Blick»-Angaben, wonach die Identifizierung abgewiesener Asylsuchender aus Marokko bisher im Schnitt mehr als 150 Tage dauert. Neu soll dieser Prozess höchstens 30 Tage dauern. Auch Ersatzreisedokumente sollen schneller ausgestellt werden. Darüber berichtete die Nachrichtenagentur SDA.

Die Vereinbarung ist allerdings noch nicht definitiv. Laut SEM folgt die offizielle Unterzeichnung später, zudem braucht es noch die Zustimmung des Bundesrats.

Warum setzt die Schweiz auf eine engere Zusammenarbeit mit Marokko?

Für die Schweiz gilt Marokko als strategischer Partner in Nordafrika – nicht nur bei Migration, sondern auch bei Sicherheit und wirtschaftlicher Zusammenarbeit. Beide Länder wollen laut SEM künftig auch die polizeiliche Zusammenarbeit ausbauen, etwa bei Ausbildung und Wissensaustausch. Zudem ist Marokko seit 2025 ein Schwerpunktland der Schweizer Entwicklungszusammenarbeit.

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