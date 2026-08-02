Ausgerechnet im Hitzejahr 2026 hat der Bundesrat Mittel gestrichen, um den Schweizer Wald zukunftstauglich zu machen – obwohl das Parlament die Gelder freigegeben hatte.

Darum geht's Der Bundesrat hat die Gelder für die klimataugliche Aufforstung in Schweizer Wäldern gestrichen.

Das Parlament hatte sich in den vergangenen Jahren immer wieder für die Mittel ausgesprochen.

Der Vorstand der kantonalen Konferenz für Wildtiere, Wald und Landschaft zeigt sich verärgert über den Schritt. Zusammenfassung erstellt mit

Der Schweizer Wald leidet unter der Hitze und Trockenheit. Trotzdem kürzt der Bundesrat die Mittel für eine klimataugliche Aufforstung.

Das Bundesamt für Umwelt (Bafu) hat der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen entsprechenden Artikel der «NZZ am Sonntag» nun bestätigt. Bundesrat und Umweltminister Albert Rösti habe diese Mittel aus der Finanzplanung für die kommenden Jahre gestrichen. Diese Gelder stünden also ab 2027 nicht mehr zur Verfügung, so das Bafu.

«Streichung kommt zur Unzeit»

National- und Ständerat hatten sich in den vergangenen Jahren wiederholt für zusätzliche Mittel ausgesprochen.

2020 hatte das Parlament noch 100 Millionen Franken, verteilt auf vier Jahre, unter anderem für die Pflanzung von hitzerestistenten Bäumen bewilligt. Die Massnahmen wurden 2023 verlängert, die Mittel aber um ein Drittel gekürzt. Nun sollen die Gelder für die Walderhaltung also nochmals gekürzt werden.

Im Vorstand der kantonalen Konferenz für Wildtiere, Wald und Landschaft ist man darüber verärgert, wie es in der «NZZ am Sonntag» heisst. «Die Streichung kommt zur Unzeit» wird Vorstandsmitglied und Appenzell Innerrhoder Mitte-Regierungsrat Stefan Müller zitiert. Schliesslich nehme die Waldbrandgefahr auch nördlich der Alpen zu. Die Hitzeperioden würden im Wald grosse Schäden und Folgekosten verursachen. Nach dem zweimaligen Ja des Parlaments sei die Kürzung «staatspolitisch nicht verständlich», sagt Müller.