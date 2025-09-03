  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Femizide verhindern Bundesrat lehnt Taschenmunition ab und unterstützt Einzug alter Waffen

Lea Oetiker

3.9.2025

Der Bundesrat lehnt die Wiedereinführung von Taschenmunition für Armeeangehörige ab.
Der Bundesrat lehnt die Wiedereinführung von Taschenmunition für Armeeangehörige ab.
KEYSTONE

Nach dem Femizid an Corinne Rey-Bellet verschärfte das Parlament bereits den Zugang zu Armeemunition. Nun hat der Bundesrat zwei weitere Entscheide gefällt: Er sagt Nein zur Wiedereinführung von Taschenmunition – und Ja zum Einzug ungenutzter Ordonnanzwaffen.

Lea Oetiker

03.09.2025, 20:07

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Bundesrat lehnt die Wiedereinführung von Taschenmunition für Armeeangehörige ab.
  • Stattdessen unterstützt er eine SP-Motion zum Einzug ungenutzter Armeewaffen.
  • Hintergrund ist das Risiko häuslicher Gewalt durch ehemalige Armeewaffen.
Mehr anzeigen

Die Frage, ob Schweizer Milizsoldaten ihre Armeewaffen zu Hause behalten dürfen, sorgt erneut für politischen Zündstoff. Der Bundesrat hat im August zwei gegensätzliche Vorstösse beurteilt – und sich jeweils im Sinne der Linken entschieden.

Ein einschneidendes Ereignis hatte bereits früher zu einem Kurswechsel geführt: Es war der Femizid an der ehemaligen Skirennfahrerin Corinne Rey-Bellet, der ein Umdenken auslöste.

Ihr Ehemann tötete sie 2006 mit einer Armeepistole, erschoss auch ihren Bruder, verletzte ihre Mutter schwer und beging später Suizid. Es war ein weiterer Fall einer Tötung im Rahmen häuslicher Gewalt mit einer Ordonnanzwaffe. Wohl auch wegen des prominenten Opfers stiess das Parlament eine Verschärfung an – 2007 beschloss es, keine Taschenmunition mehr abzugeben.

SVP-Motion wird abgelehnt

Der Berner SVP-Ständerat Werner Salzmann verlangte in einer Motion die Wiedereinführung der Taschenmunition für Soldaten zu Hause, um im Krisenfall rasch einsatzbereit zu sein. «Die Angehörigen der Armee müssen in einem hybriden Kriegsumfeld in der Lage sein, sehr rasch kritische Infrastrukturen zu bewachen, Verkehrskontrollen durchzuführen, die Polizei bei Terroranschlägen zu unterstützen», argumentierte er. Der Bundesrat lehnte das Anliegen jedoch laut der «Aargauer Zeitung» am 20. August ab.

Eine Woche später stellte er sich hingegen hinter eine Motion der Zürcher SP-Nationalrätin Priska Seiler Graf. Sie forderte, Armeewaffen einzuziehen, falls deren Besitzer sie seit mehr als zehn Jahren nicht mehr im Schiesssport nutzen. «Es ist nicht die Aufgabe der Armee, Schweizer Männern die Tatwaffe für häusliche Tötungsdelikte zu überlassen», schrieb Seiler Graf. Sie sieht ihre Forderung als «Beitrag zur Prävention von häuslichen Schusswaffentötungen».

Der Bundesrat verwies dabei auf eine Studie, wonach ehemalige Armeewaffen bei Fällen häuslicher Gewalt eine Rolle spielen können. Besonders auffällig sei die Häufung älterer Schweizer Männer auf Täterseite, heisst es in der Begründung. Damit dürfte die Debatte rund um die Aufbewahrung von Armeewaffen in Privathaushalten neuen Schwung erhalten.

Meistgelesen

Putin stimmt Treffen mit Selenskyj zu – unter einer Bedingung﻿
Der neue Kindsgibändel kommt bei Lehrpersonen und Eltern gar nicht gut an
Ein Toter und acht Verletzte nach schwerem Unfall auf der A14
Putin und Xi träumen vom ewigen Leben
Hier wird Schwingerkönig Armon Orlik zu Hause in Maienfeld gefeiert