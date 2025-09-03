Der Bundesrat lehnt die Wiedereinführung von Taschenmunition für Armeeangehörige ab. KEYSTONE

Nach dem Femizid an Corinne Rey-Bellet verschärfte das Parlament bereits den Zugang zu Armeemunition. Nun hat der Bundesrat zwei weitere Entscheide gefällt: Er sagt Nein zur Wiedereinführung von Taschenmunition – und Ja zum Einzug ungenutzter Ordonnanzwaffen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Bundesrat lehnt die Wiedereinführung von Taschenmunition für Armeeangehörige ab.

Stattdessen unterstützt er eine SP-Motion zum Einzug ungenutzter Armeewaffen.

Hintergrund ist das Risiko häuslicher Gewalt durch ehemalige Armeewaffen. Mehr anzeigen

Die Frage, ob Schweizer Milizsoldaten ihre Armeewaffen zu Hause behalten dürfen, sorgt erneut für politischen Zündstoff. Der Bundesrat hat im August zwei gegensätzliche Vorstösse beurteilt – und sich jeweils im Sinne der Linken entschieden.

Ein einschneidendes Ereignis hatte bereits früher zu einem Kurswechsel geführt: Es war der Femizid an der ehemaligen Skirennfahrerin Corinne Rey-Bellet, der ein Umdenken auslöste.

Ihr Ehemann tötete sie 2006 mit einer Armeepistole, erschoss auch ihren Bruder, verletzte ihre Mutter schwer und beging später Suizid. Es war ein weiterer Fall einer Tötung im Rahmen häuslicher Gewalt mit einer Ordonnanzwaffe. Wohl auch wegen des prominenten Opfers stiess das Parlament eine Verschärfung an – 2007 beschloss es, keine Taschenmunition mehr abzugeben.

SVP-Motion wird abgelehnt

Der Berner SVP-Ständerat Werner Salzmann verlangte in einer Motion die Wiedereinführung der Taschenmunition für Soldaten zu Hause, um im Krisenfall rasch einsatzbereit zu sein. «Die Angehörigen der Armee müssen in einem hybriden Kriegsumfeld in der Lage sein, sehr rasch kritische Infrastrukturen zu bewachen, Verkehrskontrollen durchzuführen, die Polizei bei Terroranschlägen zu unterstützen», argumentierte er. Der Bundesrat lehnte das Anliegen jedoch laut der «Aargauer Zeitung» am 20. August ab.

Eine Woche später stellte er sich hingegen hinter eine Motion der Zürcher SP-Nationalrätin Priska Seiler Graf. Sie forderte, Armeewaffen einzuziehen, falls deren Besitzer sie seit mehr als zehn Jahren nicht mehr im Schiesssport nutzen. «Es ist nicht die Aufgabe der Armee, Schweizer Männern die Tatwaffe für häusliche Tötungsdelikte zu überlassen», schrieb Seiler Graf. Sie sieht ihre Forderung als «Beitrag zur Prävention von häuslichen Schusswaffentötungen».

Der Bundesrat verwies dabei auf eine Studie, wonach ehemalige Armeewaffen bei Fällen häuslicher Gewalt eine Rolle spielen können. Besonders auffällig sei die Häufung älterer Schweizer Männer auf Täterseite, heisst es in der Begründung. Damit dürfte die Debatte rund um die Aufbewahrung von Armeewaffen in Privathaushalten neuen Schwung erhalten.