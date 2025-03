«Ich würde jedes Departement annehmen» +++ Pfister will Amherd vorerst nicht kritisieren

13.01 Uhr

Waffenverkäufe an die Ukraine

Es komme darauf an, ob man sie direkt an die Ukraine oder indirekt an die Ukraine verkaufe, antwortet Pfister. Diese Fragen würden aktuell im Parlament verhandelt.

Ein Journalist fragt nochmals nach: Wären sie offen an eine direkte Waffenlieferung an der Ukraine? «Im Moment stehen die indirekten Lieferungen im Zentrum», antwortet Pfister. Er äussere sich nicht direkt zu dieser Vorlage, da er nun Mitglieder des Bundesrats sei.