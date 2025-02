Amherd knallt Berichte auf den Tisch – dann kommt sie richtig in Fahrt

Amherd wirkt sichtlich genervt Am Mittwochmittag tritt eine offensichtlich genervte Viola Amherd vor die Medien. Die Szene im Video. 26.02.2025

Am Mittwochnachmittag tritt Viola Amherd vor die Medien. Die Bundesrätin tritt dabei ungewohnt angriffig auf – und teilt auf alle Seiten aus.

Es ist ein Auftritt, der es in sich hat. Am Mittwochnachmittag um 14 Uhr tritt VBS-Chefin Viola Amherd vor die Medien. Sie informiert über die Armee-Botschaft, den Personalentscheiden und dem Ruag-Skandal – und holt zum 90-minütigen Rundumschlag aus.

Es beginnt mit einer Standpauke des Bundesratssprechers Andrea Arcidiacono. Es geht um die Indiskretionen rund um die Abgänge im VBS, die bereits am Dienstag bekannt wurden. «Der Bundesrat verurteilt diese Indiskretionen». Die Indiskretionen würden in «erheblichem Mass» stören, sagt Arcidiacono.

Dann übergibt er das Wort Amherd. Die VBS-Chefin, sichtlich genervt, rattert in schnellem Tempo die wichtigsten Eckdaten des 1,7-Milliarden-Pakets herunter, das der Bundesrat am Mittwoch beschlossen hat. Sie hält Hefte und Botschaften in die Luft und wedelt mit Zetteln (siehe Video oben).

Auch mit Kritik an der Politik spart Amherd nicht. Zwar nicht direkt, aber trotzdem mit deutlich weniger Zurückhaltung als von ihr gewohnt. «Ich komme gerne noch auf die häufig gemachte Aussage zu sprechen, dass es versäumt worden sei, eine Gegenfinanzierung zu beschliessen», sagt Amherd und zählt dann das Hin und Her im Parlament auf, spricht über Motionen und Ablehnungen.

Auch bei Haushaltsfragen hält sich Amherd mit Kritik nicht zurück. Obwohl diese Kredite im Armeebudget eingestellt seien, sei die Finanzierung noch alles andere als sicher: «Sie wissen es so gut wie ich: Die Stunde der Wahrheit schlägt jedes Jahr bei der Budgetberatung», erklärt sie.

«Das Parlament hat in die nächste Finanzplanung diese Erhöhung aufgenommen, mit einem Wachstumspfad von 1 Prozent – 1 Prozent, wahnsinnig», sagt Amherd mit einem Schmunzeln und einem vielsagenden Schulterzucken.

Seitenhiebe in alle Richtungen

Auf die Frage, weshalb die Armee immer neue Kredite beantrage, obwohl die Gegenfinanzierung nicht sichergestellt sei, sagte Amherd: «Das ist eine gute Frage.» Die Armee habe aber einen Auftrag, welchen sie mit entsprechenden Mitteln erfüllen müsse. «Die erste Staatsaufgabe ist die Sicherheit der Bevölkerung.»

Als Amherd auf die Personalgeschäfte informiert, wird sie noch einmal deutlich. Sie bedaure, dass die Informationen zuvor an die Öffentlichkeit gelangten, gibt den Medien jedoch keine Schuld daran. «Aber engste Mitarbeiter mussten aus den Medien davon erfahren – eine Stunde nach Verteilung der vertraulichen Dokumente. Das ist ein Problem.»

Auch einige Bundeshaus-Journalisten werden noch von Amherd konfrontiert. Sie zählt auf, was seit dem Rücktritt alles passiert sei: «Es war WEF, es war Münchner Sicherheitskonferenz. Wie ich da den Bundesrat schneller hätte informieren sollen, lasse ich mir gerne erklären.»

Zudem geht sie auf Berichte ein, wonach sie das Kollegialitätsprinzip verletzt habe. «Wer das daraus lesen kann, versteht aus meiner Sicht gut die These von Antithese und These, aber nicht die Synthese. Wie auch immer.»

Auch Richtung Bundesrat spart Amherd nicht mit Seitenhieben. «Ich hoffe sehr, dass der Bundesrat noch vertrauensvoll zusammenarbeiten kann. Aber solche Vorkommnisse sind nicht geeignet, das Vertrauen zu stärken.» Und: «Mich belastet am meisten, dass der Bundesrat es nicht schafft, dieses Geschäft vertraulich zu halten.

Erst gegen Ende der Medienkonferenz taut Amherd dann doch noch auf, lacht und scherzt sogar ein Mal.