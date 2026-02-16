Keiner will Röstis neues Gesetz

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kritik von Links bis Rechts Keiner will Röstis neues Gesetz

Petar Marjanović

16.2.2026

Der Vorschlag von Bundesrat Albert Rösti kommt nicht überall gut an.
Der Vorschlag von Bundesrat Albert Rösti kommt nicht überall gut an.
Keystone

Der Bundesrat will die Macht von Facebook, Google und Co. beschneiden und damit erstmals klare Regeln für die digitale Öffentlichkeit in der Schweiz schaffen. Doch der erste Gesetzesentwurf kommt nicht gut an.

Petar Marjanović

16.02.2026, 17:13

16.02.2026, 17:26

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Bundesrat will grosse Plattformen wie Facebook, Google und TikTok stärker regulieren und die Rechte der Nutzerinnen und Nutzer stärken.
  • Der Gesetzesentwurf verlangt mehr Transparenz bei Algorithmen, klare Regeln gegen illegale Inhalte und eine Schweizer Anlaufstelle für Tech-Konzerne.
  • In der Vernehmlassung gab es breite Kritik. Gefordert werden strengere Regeln. Auch gibt es Angst vor zu viel staatlichem Eingriff.
Mehr anzeigen

Was passiert, wenn wir einen Hasskommentar auf Instagram melden? Und wieso zeigt mir Facebook Werbung für Wanderschuhe an, nachdem ich gestern kurz eine Bergtour gegoogelt habe?

Bisher glich der digitale Raum in der Schweiz einem rechtsfreien Laissez-faire. Globale Tech-Konzerne konnten nach eigenen, oft undurchsichtigen Regeln schalten und walten.

Das soll sich in den nächsten Jahren ändern: Der Bundesrat hat letztes Jahr ein Gesetz vorgeschlagen, mit dem er das Machtgefälle korrigieren will. 

Bis diese Woche konnten sich Interessierte, Parteien und Verbände zum Vorschlag äussern. Ein erster Blick auf die Reaktionen zeigt: Der Gesetzesentwurf des Bundesrates kommt nicht überall gut an. Es gibt Forderungen nach noch strengeren Regeln – und gleichzeitig die Angst vor staatlicher Bevormundung. blue News erklärt, worum es geht.

Was fordert der Entwurf?

Im Zentrum steht die Stärkung der Nutzerrechte gegenüber der Willkür aus dem Silicon Valley. Anbieter wie Facebook, Instagram und TikTok sollen verpflichtet werden, transparente und einfache Meldeverfahren für illegale Inhalte wie Hassrede oder Drohungen einzurichten. Zudem müssen sie künftig begründen, warum sie Posts löschen oder Konten sperren.

Wer sich ungerecht behandelt fühlt, soll einen gesetzlichen Anspruch auf ein kostenloses internes Beschwerdesystem sowie auf den Zugang zu einer unabhängigen aussergerichtlichen Streitbeilegung erhalten.

Ausserdem verlangt der Entwurf, dass die Konzerne mehr Licht in ihre «Black Box»-Algorithmen bringen. Sie müssen offenlegen, nach welchen Kriterien ihre Empfehlungssysteme Inhalte priorisieren, und mindestens eine Nutzungsoption anbieten, die nicht auf Datensammelei (Profiling) basiert. Auch Werbung muss klar gekennzeichnet und in einem öffentlichen Archiv für alle durchsuchbar sein.

Um diese Regeln durchzusetzen, verlangt das Gesetz von ausländischen Konzernen eine rechtliche Vertretung und eine Anlaufstelle in der Schweiz. Bei Verstössen drohen Bussen von bis zu sechs Prozent des weltweiten Jahresumsatzes.

Sicherheit im Internet. Fake, Scams und fiese Tricks – so schützen Eltern ihre Kinder

Sicherheit im InternetFake, Scams und fiese Tricks – so schützen Eltern ihre Kinder

Wer ist betroffen?

Im Visier des Gesetzes stehen ausschliesslich «systemrelevante» Websites. Gemeint sind sehr grosse Kommunikationsplattformen und Suchmaschinen, die monatlich von mindestens zehn Prozent der Schweizer Bevölkerung genutzt werden – aktuell wären das rund 900'000 Personen.

Der Bundesrat zielt damit nicht auf Schweizer KMU oder Websites wie blue News oder SRF.ch, sondern direkt auf internationale Tech-Giganten wie Google (Alphabet), Meta (Facebook, Instagram), X, TikTok und YouTube.

Unabhängig davon, ob diese Konzerne ihren Sitz im Silicon Valley oder in China haben: Sobald sie in der Schweiz wirtschaftlich tätig sind, müssen sie sich an Schweizer Regeln halten. Nach Schätzungen des Bundesamts für Kommunikation (BAKOM) fallen derzeit lediglich fünf bis fünfzehn Unternehmen darunter.

Wer will weiter gehen?

Kurz gesagt: Kritik kommt von fast überall.

So haben sich der Konsumentenschutz, die Digitale Gesellschaft und AlgorithmWatch zusammengeschlossen und sprechen von einem «zahnlosen» Entwurf. Sie fordern, dass auch generative KI-Systeme wie ChatGPT oder Deepfake-Generatoren vom Gesetz erfasst werden.

Scharfe Kritik gibt es auch daran, dass der Bundesrat die Werbung auf Facebook nicht stärker regulieren will. Zur Erinnerung: Soziale Medien machen mit Online-Werbung Milliardengeschäfte, greifen aber selbst bei offensichtlichem Betrug oft nicht ein. Die zahlreichen Betrugsinserate mit Schweizer Persönlichkeiten wie Mona Vetsch dürften vielen Internetnutzerinnen und -nutzern bekannt sein.

Fake-Werbung mit SRF-Star. Mona Vetsch: «Nein, ich bin nicht von der Polizei verhaftet worden»

Fake-Werbung mit SRF-StarMona Vetsch: «Nein, ich bin nicht von der Polizei verhaftet worden»

Auch aus der Politik kommt Gegenwind, vor allem von SP und Grünen sowie von Jugendschutzorganisationen. «Das Geschäftsmodell grosser Kommunikationsplattformen ist mit den Prinzipien einer funktionierenden Demokratie nicht vereinbar», schreibt die SP. Sie kritisiert die Vorlage als «ungenügend» und fordert eine vollständige Angleichung an den strengeren europäischen Digital Services Act (DSA). So sollen Facebook und Co. haftbar werden, wenn Nutzerinnen und Nutzer gesetzeswidrige Inhalte verbreiten.

Kritik kommt auch von bürgerlicher Seite: Die FDP warnt vor einem «Bürokratiemonster» und vor sogenanntem «Overblocking». Gemeint ist die Sorge, dass Internetkonzerne aus Angst vor Strafen zu viele Inhalte löschen könnten. Noch schärfer äussert sich die SVP. Sie wirft dem Bundesrat vor, EU-Recht «einseitig» zu kopieren, und spricht von einer «schleichenden Unterwerfung unter fremdes Recht» – obwohl der Entwurf weniger weit geht als die EU-Regeln.

Bundesrat Albert Rösti war bis 2022 selbst auf Facebook aktiv.
Bundesrat Albert Rösti war bis 2022 selbst auf Facebook aktiv.
Screenshot

Verbände wie Pro Juventute und Kinderschutz Schweiz warnen zudem, dass Schweizer Kinder schlechter geschützt seien als Gleichaltrige in der EU. Sie fordern verbindliche Massnahmen wie kindersichere Voreinstellungen («Safety by Design») und eine Ausweitung der Meldepflicht auf alle Inhalte, die die Integrität von Kindern gefährden.

Von wem gibt es Lob?

Trotz der vielen Kritik gibt es auch positive Stimmen. Dass der Bundesrat überhaupt gegen die digitalen Grosskonzerne vorgehen will, kommt grundsätzlich gut an. So spricht die Digitale Gesellschaft, die 2021 die privatisierte E-ID mit einem Referendum bodigte, von einem «wichtigen Schritt». Es sei zentral, dass Bürgerinnen und Bürger einen «Briefkasten» in der Schweiz für Facebook, Instagram und Co. erhalten.

Der Verlegerverband begrüsst mehrere Punkte, darunter das geplante Werbearchiv und die Pflicht zu einer Schweizer Anlaufstelle. Die FDP lobt den Bundesrat für seinen «zurückhaltenden Weg» und dafür, dass er bei den Nutzerrechten nicht so weit gehe wie die EU. Und selbst die SP, die den Entwurf als ungenügend kritisiert, begrüsst, dass der Bundesrat die Regulierung nach langem Zögern endlich anpackt.

Wie geht es weiter?

Am Montag, 16. Februar 2026, endete die Vernehmlassung. Sie ist – vereinfacht gesagt – ein politischer Stimmungstest. Bundesrat Albert Rösti weiss nun ungefähr, wie die Parteien reagieren werden, wenn der Gesetzesentwurf ins Parlament kommt. Bis dahin wertet der Gesamtbundesrat die Rückmeldungen aus und nimmt allenfalls Anpassungen vor.

Wann das Parlament darüber berät und ob ein allfälliges Referendum droht, ist offen. Möglich, wenn auch eher unwahrscheinlich, ist auch, dass der Bundesrat den Gesetzesentwurf ganz fallen lässt.

Meistgelesen

McGrath fädelt auf Gold-Kurs ein – was dann geschieht, zerreisst uns das Herz
Ein «Ja» zum Abschied: Michelle sorgt bei letztem Auftritt für Gänsehaut
Brignone fuhr mit Todesangst zu Gold: «Ich habe mein Bein und Knie komplett ruiniert»
Hillary Clinton spricht eine deutliche Warnung an Europa aus
Keiner will Röstis neues Gesetz