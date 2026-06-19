  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball-WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball-WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Erstes Drohnenbataillon So will Pfister die Schweizer Armee gegen Putin rüsten

SDA

19.6.2026 - 14:00

Hybride Bedrohungen und Angriffe aus der Distanz: Unter anderem will der Bundesrat bis 2028 ein erstes Drohnenbataillon aufstellen. (Archivbild)
Hybride Bedrohungen und Angriffe aus der Distanz: Unter anderem will der Bundesrat bis 2028 ein erstes Drohnenbataillon aufstellen. (Archivbild)
Keystone

Der Bundesrat will die Schweizer Armee stärker auf die Verteidigungsfähigkeit ausrichten. Im Zentrum stehen dabei die Abwehr von hybriden Bedrohungen und Angriffen aus der Distanz.

,

Keystone-SDA, Dominik Müller

19.06.2026, 14:00

19.06.2026, 14:34

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Schweizer Armee soll angesichts der verschärften Sicherheitslage umfassend modernisiert werden.
  • Der Bundesrat setzt dabei auf mehr Verteidigungsfähigkeit, eine neue Führungsstruktur und den Ausbau unbemannter Systeme.
  • Bis 2039 sollen 80 Prozent der Rüstungsinvestitionen in die Abwehr der wahrscheinlichsten Bedrohungen fliessen.
Mehr anzeigen

Aufgrund der aktuell verschärften Bedrohungslage brauche die Armee eine Neuausrichtung, gab Verteidigungsminister Martin Pfister am Freitag vor den Medien in Bern bekannt. Dies, um künftig wieder als Einsatzarmee den Schutz der Bevölkerung und des Landes sicherstellen zu können.

Unter «verschärfter Bedrohungslage» meint Pfister insbesondere die Gefahren, die von Russland ausgehen – beispielsweise Cyberattacken. Zudem führt Russland seit mehr als vier Jahren in der Ukraine einen Krieg auf europäischem Boden.

Gemäss Pfister müssten eine Neuausrichtung der Einsatzkonzeption, Anpassungen in der Organisation und eine vorausschauende Rüstungsplanung vorgenommen werden. Ein Schwerpunkt der Reform liegt dabei auf der Anpassung der Führungsstruktur: Künftig sollen sämtliche Einsätze am Boden durch Einsatzdivisionen geführt werden.

Die Verschlankung führe zu einer deutlichen Reduktion der Anzahl höherer Stabsoffiziere. Die gesetzlichen Anpassungen dafür will der Bundesrat dem Parlament beantragen.

Drohnenbataillon geplant

Auch soll die Armee bis 2028 ein erstes Drohnenbataillon aufstellen. Dieses bilde den Kern für die systematische Einführung unbemannter Systeme. Die aktualisierte Rüstungsplanung sieht zudem vor, bis 2039 rund achtzig Prozent der Investitionen in die Abwehr der wahrscheinlichsten Bedrohungen zu lenken.

Im Vordergrund stünden dabei die Stärkung der Luftverteidigung, der Schutz von Armeeangehörigen sowie der Einsatz und die Abwehr von Drohnen. Die restlichen zwanzig Prozent der Mittel dienten dem Erhalt von Fähigkeiten zur Abwehr eines umfassenden militärischen Angriffs.

Video aus dem Ressort

Bundesrat Beat Jans zu Messerangriff von Winterthur

Bundesrat Beat Jans zu Messerangriff von Winterthur

Warnzeichen gab es offenbar mehrere – gestoppt wurde er trotzdem nicht. Nach dem Messerangriff von Winterthur muss der Bundesrat erklären, wer bei radikalisierten Risikopersonen zuständig ist.

08.06.2026

Meistgelesen

Bekanntes Glarner Skigebiet zieht allen Liften den Stecker
Iran soll die Strasse von Hormus bereits wieder geschlossen haben
Trump verspottet Meloni: «Hat mich um Foto angefleht»
Das ist der unfassbarste Lego-Krimi, den das Internet je gesehen hat
Am Ende führt Trump die Schweiz vor

Videos aus dem Ressort

Nach heftigen Regenfällen: Wassermassen überrollen Stadt in Andalusien

Nach heftigen Regenfällen: Wassermassen überrollen Stadt in Andalusien

Ein heftiges Unwetter hat in der südspanischen Stadt Jaén für chaotische Szenen gesorgt. Videos in den sozialen Medien zeigen, wie sich die Strassen in reissende Ströme verwandeln.

18.06.2026

Dach von Öltank fliegt wie Spielzeug in die Luft

Dach von Öltank fliegt wie Spielzeug in die Luft

Ukrainische Drohnen greifen am 18. Juni erneut die Moskau-Raffinerie an: Videos zeigen einen verheerenden Einschlag, der das Dach eines Öltanks mehere Meter hoch in die Luft schleudert.

18.06.2026

Sein Duft machte ihn berühmt: Das Wasser ist zurück – doch Iraks legendärer Amber-Reis droht zu verschwinden

Sein Duft machte ihn berühmt: Das Wasser ist zurück – doch Iraks legendärer Amber-Reis droht zu verschwinden

Nach drei Jahren Anbauverbot dürfen Iraks Bauern wieder Reis pflanzen. Doch während die Hoffnung wächst, warnen Landwirte bereits vor dem Verschwinden einer nationalen Ikone: des berühmten Amber-Reises.

18.06.2026

Nach heftigen Regenfällen: Wassermassen überrollen Stadt in Andalusien

Nach heftigen Regenfällen: Wassermassen überrollen Stadt in Andalusien

Dach von Öltank fliegt wie Spielzeug in die Luft

Dach von Öltank fliegt wie Spielzeug in die Luft

Sein Duft machte ihn berühmt: Das Wasser ist zurück – doch Iraks legendärer Amber-Reis droht zu verschwinden

Sein Duft machte ihn berühmt: Das Wasser ist zurück – doch Iraks legendärer Amber-Reis droht zu verschwinden

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Militärdiplomatie. Schweiz schickt Verteidigungsattaché nach Polen

MilitärdiplomatieSchweiz schickt Verteidigungsattaché nach Polen

Nahost. Sicherheitsmassnahmen am Bürgenstock werden fortgeführt

NahostSicherheitsmassnahmen am Bürgenstock werden fortgeführt

Nahost. Keine Gespräche USA-Iran am Freitag auf dem Bürgenstock

NahostKeine Gespräche USA-Iran am Freitag auf dem Bürgenstock