  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Höhere Abgaben für Konsumenten So will der Bundesrat die Wasserqualität in der Schweiz verbessern

Petar Marjanović

26.11.2025

Der Bundesrat will die Qualität von Trink- und Grundwasser verbessern. Umweltminister Albert Rösti präsentiert dafür heute einen Gesetzesentwurf.

Petar Marjanović

26.11.2025, 15:17

26.11.2025, 16:02

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Bundesrat will das Trinkwasser und die Gewässer besser schützen und startet dazu eine Gesetzesrevision.
  • Abwasserreinigungsanlagen sollen bis 2050 weniger Schadstoffe ausstossen, und die Kantone müssen wichtige Grundwasser­schutzzonen festlegen.
  • Zudem plant der Bund neue Grenzwerte für Pestizide, um Pflanzen und Tiere in Gewässern stärker zu schützen.
Mehr anzeigen

Der Bundesrat will die Qualität von Trinkwasser, Grundwasser sowie Seen und Flüssen deutlich verbessern. Dazu hat er am Mittwoch die Vernehmlassungen für eine Überarbeitung des Gewässerschutzgesetzes und der Gewässerschutzverordnung eröffnet. Bis zum 12. März 2026 können Kantone, Organisationen und weitere Akteure Stellung nehmen.

Ein zentraler Punkt betrifft den Schutz des Grundwassers, aus dem rund 80 Prozent des Schweizer Trinkwassers stammen. Die Kantone sollen verpflichtet werden, bis 2050 alle Zuströmbereiche von Grundwasserfassungen auszuweisen, damit Einträge von Schadstoffen frühzeitig verhindert werden können.

Neue Grenzwerte für sieben Pestizide

Auch die Abwasserreinigung soll wirksamer werden: Die Anlagen müssen künftig weniger Stickstoffverbindungen, Mikroverunreinigungen und klimaschädliches Lachgas freisetzen. Für den notwendigen Ausbau und zusätzliche Reinigungsschritte steigen die Kosten der Abwasserentsorgung bis 2050 um rund 11 Prozent – was für die Bevölkerung rund 7 Franken Mehrkosten pro Jahr bedeuten würde.

Zudem will der Bund Betriebe mit vielen Schafen, Pferden oder Geflügel neu von der Pflicht befreien, ihr häusliches Abwasser an die öffentliche Kanalisation anzuschliessen, wie dies bereits für Rinder- und Schweinehaltungen gilt.

Weiter plant der Bundesrat neue Grenzwerte für sieben weitere Pestizidwirkstoffe, die in Gewässern immer wieder in problematischen Mengen nachgewiesen wurden. Drei weitere Stoffe bleiben vorerst ohne neue Vorgaben, weil es dafür noch keine Ersatzmittel gibt.

Für diese sieben Pestizidwirkstoffe sollen neu Grenzwerte gelten

  • Diflufenican
  • Dimethachlor
  • Dimethenamid-P
  • Fipronil
  • Permethrin
  • Propyzamid
  • Spiroxamin
Mehr anzeigen

Meistgelesen

Migros schliesst vier Outlets – diese Filialen sind betroffen
Trumps Probleme in 7 Zahlen – und wie seine Partei jetzt zittert
Canepa: «Da hat Malenovic eine rote Linie überschritten»
ICE-Agenten verhaften Angehörige von Trump-Sprecherin +++ Trump macht Druck und bekommt einen neuen «Rush Hour»-Film
Kein höheres Rentenalter, aber du sollst freiwillig länger arbeiten