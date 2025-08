An der 1. August-Feier auf dem Rütli stellte sich Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter den Fragen der Medien. Keystone

Nach dem Zollhammer von US-Präsident Donald Trump will der Bundesrat weiter verhandeln.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Montag hat der Bundesrat eine Krisensitzung aufgrund der Zollsituation mit den USA abgehalten.

In einer Mitteilung betont die Landesregierung, die Verhandlungen fortsetzen zu wollen. Mehr anzeigen

Nach der Ankündigung der USA, die Zusatzzölle für Güter aus der Schweiz auf 39 Prozent zu erhöhen, hat der Bundesrat am Montag entschieden, die Verhandlungen mit den USA fortzusetzen.

Er sei sowohl mit den betroffenen Branchen der Schweizer Wirtschaft als auch mit den amerikanischen Behörden in Kontakt, heisst es in einer Medienmitteilung. Die Schweiz setze sich für eine Gleichbehandlung mit ihren wichtigsten Wettbewerbern ein, um ihrer Wirtschaft weiterhin gute Rahmenbedingungen bieten zu können.

«Der Bundesrat ist fest entschlossen, die Gespräche und Verhandlungen mit den USA über die vorliegende gemeinsame Absichtserklärung hinaus und wenn nötig auch nach dem 7. August 2025 weiterzuführen», heisst es weiter. Um die Zoll-Situation zu verbessern und gleichzeitig die Anliegen der USA zu berücksichtigen, setze die Schweiz alles daran, den USA in dieser neuen Verhandlungsphase ein noch attraktiveres Angebot zu unterbreiten.

Der Schweizer Handelsbilanzüberschuss bei Waren – gemäss den Zahlen bis März 2025 – sei zudem keinesfalls das Ergebnis «unfairer» Wettbewerbspraktiken. Im Gegenteil habe die Schweiz per 1. Januar 2024 unilateral jegliche Zölle auf Industrieprodukte abgeschafft. So können über 99 Prozent aller Waren aus den USA zollfrei in die Schweiz eingeführt werden. Zudem gewähre die Schweiz keinerlei Industriesubventionen, die den Markt verzerren könnten.

Zurzeit fasse der Bundesrat keine Gegenmassnahmen ins Auge.