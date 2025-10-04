  1. Privatkunden
«Wir sind im Begriff, Fehler zu wiederholen» Bundesrat und Historiker ziehen Vergleiche zu den 1930er-Jahren

SDA

4.10.2025 - 06:11

Historiker Georg Kreis warnte in einem Interview, die Schweiz könnte wie in den 1930er-Jahren zu spät auf eine Bedrohung reagieren. (Archivbild)
Historiker Georg Kreis warnte in einem Interview, die Schweiz könnte wie in den 1930er-Jahren zu spät auf eine Bedrohung reagieren. (Archivbild)
Keystone

Mit dem Vergleich zur Vorkriegszeit warnen Historiker und Politiker vor einer trügerischen Sicherheit in der Schweiz. Jetzt wird aufgerüstet.

Keystone-SDA

04.10.2025, 06:11

04.10.2025, 09:49

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Historiker Georg Kreis und Verteidigungsminister Martin Pfister warnen vor einer Wiederholung der Schweizer Fehler der 1930er-Jahre, als zu spät auf eine Kriegsgefahr reagiert wurde.
  • Die Schweizer Armee beschleunigt derzeit ihre Rüstungsanstrengungen, insbesondere mit der Beschaffung von Drohnenabwehrsystemen und der Zusammenarbeit mit Start-ups.
  • Ein direkter Angriff Russlands auf die Schweiz gilt laut Historiker Kreis als unwahrscheinlich; wirtschaftliche Interessen würden militärische Überlegungen überwiegen.
Mehr anzeigen

Die Schweiz habe laut Angaben des Basler Historikers Georg Kreis zu spät Rüstungsanstrengungen eingeleitet. «Wir sind im Begriff, den Fehler aus den 1930er-Jahren zu wiederholen», sagte er im Interview mit den Tamedia-Zeitungen.

Auch Bundesrat Martin Pfister hatte diese Woche bereits ähnliche Vergleiche gezogen. «In der ersten Hälfte des Jahrzehnts hat auch die Schweiz die Kriegsgefahr damals verdrängt. Erst in der zweiten Hälfte begann man sich vorzubereiten», sagte der Verteidigungsminister in der «NZZ» vom Donnerstag.

Dieser Vergleich sei laut Kreis zulässig. Die Schweiz habe damals zu spät auf die Bedrohung durch Nazideutschland reagiert. Die Politik habe Rüstungskredite zurückgeführt und nach dem Ersten Weltkrieg sogar Rekrutenschulen ausfallen lassen. «Die Schweiz kassierte, wie man es heute nennt, die Friedensdividende», sagte Kreis gegenüber Tamedia.

Am Freitag hatte die Armee bekanntgegeben, dass das Bundesamt für Rüstung mit der Beschaffung neuer Drohnenabwehrsysteme beauftragt worden sei. Armeechef Thomas Süssli betonte in der «Schweiz am Wochenende» die Dringlichkeit der Bereitstellung dieser Systeme. «Die Zeit drängt. Wir arbeiten deshalb direkt mit Start-ups zusammen. Wir passen auch die Beschaffungsprozesse an, um das System schnellstmöglich zu entwickeln oder zu evaluieren und einzuführen», sagte Süssli.

Direkte Angriffe durch Russland laut Kreis «wenig plausibel»

Historiker Georg Kreis erklärte im Interview mit «Tamedia» weiter, dass der Ernst der Lage nun erkannt worden sei. «Eine äussere Bedrohung kann verunsichern, gewiss. Sie kann aber auch den Wehrwillen stärken. Ich glaube, genau das ist derzeit der Fall.»

Diskutiert wurde zudem die Warnung des ehemaligen Luftwaffenchefs Bernhard Müller, wonach Russlands Präsident Wladimir Putin Sondierungsangriffe auf die Schweiz starten könnte, um die Nato-Reaktion zu testen. Ein direkter Angriff auf die Schweiz erscheine ihm wenig plausibel, erklärte Kreis.

Zwar seien Sondierungsangriffe zur Erprobung einer Reaktion durch die Nato denkbar, doch die Schweiz dürfte für Russland «als Finanzdrehscheibe wichtiger sein als ein militärisches Angriffsziel».

