  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Es gibt nur eine Ausnahme Bundesrat verbietet Flüchtlingen Reisen ins Ausland

Sven Ziegler

22.10.2025

Reisen ins Ausland sind künftig nur noch sehr eingeschränkt möglich. (Symbolbild)
Reisen ins Ausland sind künftig nur noch sehr eingeschränkt möglich. (Symbolbild)
Julian Stratenschulte/dpa

Personen im Asylverfahren oder mit vorläufiger Aufnahme sollen die Schweiz künftig grundsätzlich nicht mehr verlassen dürfen. Der Bundesrat hat entsprechende Verordnungsänderungen in die Vernehmlassung geschickt – mit einer Ausnahme für Geflüchtete aus der Ukraine.

Keystone-SDA

22.10.2025, 11:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Asylsuchende und vorläufig aufgenommene Personen sollen künftig nicht mehr ins Ausland reisen dürfen.
  • Das Staatssekretariat für Migration (SEM) darf nur noch in Ausnahmefällen eine Bewilligung erteilen.
  • Personen mit Schutzstatus S aus der Ukraine bleiben von der neuen Regelung ausgenommen.
Mehr anzeigen

Der Bundesrat will die Möglichkeiten für Auslandreisen von Personen im Asylbereich deutlich einschränken. Wer in der Schweiz ein Asylverfahren durchläuft oder nur vorläufig aufgenommen ist, soll das Land künftig grundsätzlich nicht mehr verlassen dürfen – auch nicht für Reisen in Drittstaaten. Nur in klar definierten Ausnahmefällen soll das Staatssekretariat für Migration (SEM) noch eine Bewilligung erteilen dürfen.

Wie der Bundesrat am Mittwoch mitteilte, hat er dazu die Vernehmlassung für mehrere Verordnungsänderungen eröffnet. Das Ziel sei, die gesetzlichen Vorgaben des Parlaments aus dem Jahr 2021 nun umzusetzen. Die entsprechenden Bestimmungen im Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG) waren bisher nicht in Kraft getreten, weil der Schutzstatus S für Geflüchtete aus der Ukraine im März 2022 erstmals aktiviert wurde.

Für diese Personengruppe soll auch künftig eine Sonderregelung gelten: Ukrainerinnen und Ukrainer mit Schutzstatus S dürfen weiterhin ins Ausland reisen. Die Ausnahme soll im AIG und im Asylgesetz ausdrücklich verankert werden und gilt, solange der Schutzstatus S in Kraft bleibt.

Spielräume für alle anderen Personen klar begrenzt

Für alle anderen Gruppen will der Bundesrat die Spielräume klar begrenzen. So sollen etwa Reisen in den Herkunftsstaat nur noch dann erlaubt sein, wenn sie der Vorbereitung einer definitiven Rückkehr dienen. Auch für Aufenthalte in Drittstaaten braucht es künftig triftige persönliche Gründe – etwa eine schwere Erkrankung von Angehörigen.

Bereits im Oktober hatte die Regierung entschieden, dass sich Schutzberechtigte aus der Ukraine künftig 15 Tage pro Halbjahr in ihrem Heimatland aufhalten dürfen – bisher waren es 15 Tage pro Quartal.

Die Vernehmlassung zu den Änderungen dauert bis 5. Februar 2026. Danach soll der Bundesrat über die definitive Fassung der Verordnungen entscheiden.

Mehr aus der Schweiz

Missbrauch. Anzeigepflicht von Straftaten in Kirche bald im Tessiner Parlament

MissbrauchAnzeigepflicht von Straftaten in Kirche bald im Tessiner Parlament

2027 spätestens im Einsatz. Hier testet die Post automatisiert fahrende Taxis

2027 spätestens im EinsatzHier testet die Post automatisiert fahrende Taxis

Auf 24 Strassen. Zürich führt plötzlich riesige Tempo-30-Zone ein – das sorgt für Unmut

Auf 24 StrassenZürich führt plötzlich riesige Tempo-30-Zone ein – das sorgt für Unmut

Meistgelesen

Diese Aufnahmen zeigen, wie dramatisch der Shutdown für Amerika wirklich ist
Zürich führt plötzlich riesige Tempo-30-Zone ein – das sorgt für Unmut
Herbststurm peitscht über die Schweiz – Bund warnt vor Schäden und «erheblicher Gefahr»
Weltrekord – Angler ziehen Monsterwels an Land
Mann masturbiert während Rettungseinsatz vor Sanitäterin