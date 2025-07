Journalisten dürfen Fragen stellen – Praktikanten aber nicht.

Wer im Bundeshaus als Journalist in Ausbildung arbeitet, darf Bundesräten künftig keine Fragen mehr stellen. Eine neue Akkreditierungsregel macht Schluss mit dem bisherigen Spielraum – und sorgt für Kritik.

Ab 1. August 2025 gelten neue Akkreditierungsregeln für Bundeshaus-Journalisten.

Praktikanten erhalten keine Akkreditierung mit Fragerecht mehr.

Teilnahme an Medienkonferenzen nur mit Sondererlaubnis – Fragen verboten. Mehr anzeigen

Praktikanten und Volontäre, die im Bundeshaus journalistisch tätig sind, dürfen Bundesräten künftig keine Fragen mehr stellen. Dies regelt die Bundeskanzlei im Rahmen einer neuen Akkreditierungspraxis, die am 1. August 2025 in Kraft tritt.

Bislang erhielten Medienschaffende in Ausbildung eine sogenannte C1-Akkreditierung, mit der sie Zutritt zum Medienzentrum und Fragerecht an Medienkonferenzen hatten. Diese Kategorie wird nun abgeschafft, wie CH Media am Donnerstag berichtet.

Die C-Akkreditierung, künftig einzige Eintrittskarte für Fragen an den Bundesrat, erhalten nur noch regulär tätige Journalistinnen und Journalisten mit einem Stellenpensum von mindestens 60 Prozent im Bereich Bundespolitik.

Praktikanten von Medienhäusern oder angehende Journalisten dürfen zwar eine Tagesakkreditierung beantragen. Doch damit erhalten sie keinen Zugang zu den Medienkonferenzen – es sei denn, die Bundesratssprecherin erteilt explizit eine Ausnahmegenehmigung.

Vorgehen bei Verstössen unklar

Aber: Praktikanten dürfen dann nur zuhören, aber nicht mitreden. Fragen sind explizit ausgeschlossen, wie die Bundeskanzlei gegenüber CH Media sagt. «Medienschaffende in Ausbildung können keine Fragen an den Medienkonferenzen stellen.»

Die neue Regelung sorgt für Kopfschütteln, nicht nur bei jungen Journalisten. Kritiker sprechen von einer «Zweiklassengesellschaft im Bundeshaus» und einer Einschränkung journalistischer Nachwuchsförderung. Die Bundeskanzlei verteidigt den Schritt als Klarstellung bestehender Abläufe.

Noch offen bleibt, wie man in Zukunft mit jenen umgeht, die sich nicht an das Verbot halten – und trotzdem eine Frage stellen.