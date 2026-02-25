  1. Privatkunden
Dringliches Bundesgesetz vorgeschlagen Bundesrat will Crans-Montana-Opfern 50'000 Franken auszahlen

Petar Marjanović

25.2.2026

Der Bundesrat will Opfern der Brandkatastrophe von Crans-Montana und Angehörigen von Verstorbenen einen Solidaritätsbeitrag von 50'000 Franken auszahlen.

,

Keystone-SDA, Petar Marjanović

25.02.2026, 13:18

Der Bundesrat will Opfern der Brandkatastrophe von Crans-Montana VS und Angehörigen von Verstorbenen einen Solidaritätsbeitrag auszahlen. Dieser soll 50'000 Franken betragen, wie die Landesregierung am Mittwoch mitteilte.

Der Solidaritätsbeitrag soll gemäss dem Communiqué Betroffenen eine rasche und unbürokratische Unterstützung bieten zur Überbrückung akuter finanzieller Engpässe. Zudem erachtet der Bundesrat einen solchen Beitrag auch als wichtiges Zeichen gesellschaftlicher Solidarität und als Ausdruck der Anteilnahme des Bundes.

Der Bundesrat verabschiedete für die Auszahlung des Solidaritätsbeitrags ein dringliches Bundesgesetz und reichte beim Parlament die notwendigen Nachtragskredite ein. Die eidgenössischen Räte sollen das dringliche Gesetz schon in der Frühjahrssession im März verabschieden, sodass die Gelder rasch fliessen können.

Der Solidaritätsbeitrag soll denselben Personen ausbezahlt werden, die den Soforthilfebeitrag des Kantons Wallis erhalten.

