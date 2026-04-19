Der Immobilienexperte und Chefökonom von Raiffeisen Schweiz, Fredy Hasenmaile, hält die vom Bundesrat geplante Verschärfung der Lex Koller für ungeeignet zur Bekämpfung der Wohnungsnot. Die Wirkung der Vorschläge sei «fast null», sagte er in einem Interview mit der «Neuen Zürcher Zeitung».
Die geplanten Einschränkungen beim Erwerb von Wohneigentum durch Ausländer würden laut Hasenmaile nur einen kleinen Teil der Transaktionen betreffen. Gemäss einer Analyse von Fahrländer Partner Raumentwicklung entfielen lediglich rund 2,5 Prozent aller Wohneigentumstransaktionen auf die betroffenen Fälle.
Auch die vorgesehene Reduktion der Kontingente für Ferienwohnungen erachtete Hasenmaile als kaum relevant. Diese seien in den vergangenen Jahren nie ausgeschöpft worden, eine Halbierung hätte daher keinen Effekt.
«Eine Verschärfung würde Investitionen in Ferienresorts von Personen aus Drittstaaten verunmöglichen»
Martin Candinas
Mitte-Nationalrat
Kritisch äusserte sich Hasenmaile zudem zur geplanten Bewilligungspflicht für ausländische Investoren bei Immobilienfonds. Diese könnte den Börsenhandel faktisch verunmöglichen, denn die Abklärung, ob es sich beim Käufer um einen In- oder einen Ausländer handelt, sei im sekundenschnellen Börsenhandel nicht möglich.
Auch der Bündner Mitte-Nationalrat Martin Candinas lehnt die Vorlage ab. «Eine Verschärfung würde Investitionen in Ferienresorts von Personen aus Drittstaaten verunmöglichen», sagt er gegenüber dem «Tages-Anzeiger». Er rechne mit weitreichenden Folgen. «Wir müssen uns bewusst sein: Viele Resorts und Infrastrukturen in den Alpen hätten wir ohne ausländische Investitionen in dieser Form nicht», so Candinas weiter.
Der Nationalrat erwartet deswegen vor allem aus Berggebieten grossen Widerstand.
Ursache von Wohnungsnot laut Hasenmaile knappes Angebot
Immobilienexperte Hasenmaile sieht die Ursachen der Wohnungsnot vor allem im knappen Angebot. Um diese zu lindern, müssten strukturelle Hindernisse im Bauwesen abgebaut werden. «Die Rufe nach einer Dosierung der Zuwanderung sind legitim. Da dies das wirtschaftliche Wachstumspotenzial beeinträchtigen könnte, ist ein solcher Entscheid umstritten», sagte Hasenmaile.