Zum Beispiel ein Hip-Hop-Workshop für Kinder: Der Bundesrat will J+S-Aktivitäten mit mehr Geld unterstützen. (Archivbild) Keystone

Immer mehr Kinder und Jugendliche nehmen an Kursen und Lagern von Jugend+Sport teil. Damit die Beiträge trotz des Booms nicht gekürzt werden müssen, will der Bundesrat die Finanzierung deutlich erhöhen. Für die Jahre 2027 bis 2030 sind zusätzliche Millionenbeträge geplant.

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Jugend + Sport erhält in den Jahren 2027 bis 2030 mehr Geld vom Bund. Zusätzliche rund 25 Millionen Franken für jedes der vier Jahre sollen verhindern, dass wegen steigenden Teilnehmerzahlen Beiträge an einzelne Kurse und Lager gesenkt werden müssen.

Der Bundesrat entschied am Mittwoch, den Gesamtkredit für Jugend+Sport (J+S) auf total 135 bis 142 Millionen Franken zu erhöhen. Der Bundesrat begründete die Aufstockung mit den steigenden Teilnehmerzahlen. Bereits 2025 und 2026 wurden deshalb die Bundesbeiträge an J+S-Aktivitäten aufgestockt.

Der Bundesrat schlägt nun für die Jahre 2027, 2028, 2029 und 2030 je eine Erhöhung zwischen rund 21 und rund 26 Millionen Franken vor. Sage das Parlament Ja, könnten die Beitragssätze von 2027 bis 2030 beibehalten werden, schreibt er.

Konkret sind das Fr. 1.30 pro Teilnehmerstunde in einem J+S-Kurs oder 16 Franken pro Teilnehmertag in einem J+S-Lager. Nehmen mehr Jugendliche und Kinder an den Lagern teil und reichen die budgetierten Mittel deshalb nicht aus, soll zunächst bei den Schlusszahlungen gekürzt werden.

Genügt auch das nicht, müsste der Bundesrat beim Parlament einen Nachtragskredit beantragen. 2025 nahmen rund 704'000 Kinder und Jugendliche an J+S-Kursen und -Lagern teil. Das ergab 45,4 Millionen Teilnehmerstunden und 2 Millionen Lagertage.