Scientology stellt alle Drogen als Teufelswerk dar und wirbt seit einiger Zeit auch in der Schweiz. Bild: Facebook

In Lausanne sorgten Anti-Drogen-Plakate für Diskussionen – nicht nur wegen ihrer drastischen Botschaften, sondern auch wegen ihrer Nähe zur Scientology-Kirche. Ein Nationalrat forderte daraufhin Antworten vom Bundesrat.

Petar Marjanović Petar Marjanović

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Lausanne sorgten Anti-Drogen-Plakate einer Scientology-nahen Organisation für Kritik und wurden daraufhin entfernt.

Der Nationalrat wollte wissen, ob der Bund ähnliche Kampagnen in der ganzen Schweiz plant.

Scientology hat bereits in den USA mit radikalen Botschaften gegen Drogen geworben. Mehr anzeigen

Ende 2024 tauchten in Lausanne auffällige Anti-Drogen-Plakate auf. Die Slogans lauteten etwa: «Informieren Sie Ihre Kinder, bevor Drogendealer es tun». Die Botschaften stammten von der Vereinigung «Dites non à la drogue, oui à la vie», wie «24heures» im Dezember berichtete.

Die Kampagne löste Kritik aus – auch wegen der Nähe zur Scientology-Kirche. FDP-Politikerin Marlène Bérard sagte im Gemeindeparlament damals, dass die Plakate auf den ersten Blick «von öffentlichem Nutzen» sein würden. Den Urhebern ginge es aber – wie bereits bei früheren Kampagnen von Scientology – eher darum, neue Mitglieder zu rekrutieren.

Nach Protesten wurde die Werbung im öffentlichen Verkehr der Stadt rasch entfernt. Die Verkehrsbetriebe sprachen von einem «Fehler» und verschärften ihre Kontrollen. Die Stadt Lausanne begrüsste diesen Schritt ausdrücklich, wie die zuständige Stadträtin erklärte.

SVP-Politiker sieht kein Problem damit

Dass Organisationen in sektenähnlicher Art und Weise für eine vollständige Drogenabstinenz werben und damit der Drogenpräventionsforschung widersprechen, damit hat der SVP-Nationalrat Yvan Pahud kein grosses Problem. Im Gegenteil. In einem Vorstoss schreibt er: «Auch wenn man die Initiatorin dieser Sensibilisierungskampagne, die Scientology-Kirche, hinterfragen kann, ist die Wirkung dieser Anti-Drogen-Plakate auf die Allgemeinheit zu begrüssen.»

Er wollte deshalb wissen, was denn das Bundesamt für Gesundheit in diesem Bereich tue und ob solche Kampagnen für die ganze Schweiz ein Thema seien. Der Bund winkte nun aber ab und erinnerte den Gesetzgeber daran, dass nicht der Bund, sondern Kantone für Präventionsmassnahmen zuständig seien.

Selbst wenn der Bund in diesem Bereich tätig sein könnte, lehnt der Bundesrat aber solche Kampagnen ab: «Die Wirkung wäre aufgrund der grossen Streuverluste gering, die Kosten dagegen hoch.»

Der Bundesrat betonte in seiner Antwort, dass Drogenprävention auf die Zielgruppen zugeschnitten sein müsse. Pauschale Kampagnen mit Plakaten seien nicht effektiv, da sie nur schlecht jene erreichten, die tatsächlich betroffen seien. Zudem könnten abschreckende Botschaften kontraproduktiv wirken, besonders bei Jugendlichen, wie der Bundesrat erklärt.

Unwissenschaftliche Methoden

Hinter der Kampagne steht die «Foundation for a Drug-Free World», die von der Scientology-Kirche betrieben wird. Laut Recherchen wurde sie 2006 in Los Angeles gegründet und verwendet eigene Materialien, etwa die Serie «The Truth About Drugs».

Fachleute kritisieren die Inhalte als wissenschaftlich unhaltbar und werfen der Organisation Panikmache vor – etwa mit Aussagen, dass Drogenkonsum zu Mord führen könne, wie mehrere Medien berichteten.

Die Organisation arbeitet eng mit anderen scientology-nahen Programmen wie Narconon zusammen, die in der Vergangenheit ebenfalls für umstrittene Präventionsangebote kritisiert wurden. So wurden in mehreren US-Städten bereits Kampagnen gestoppt, nachdem Verbindungen zur Scientology-Kirche bekannt wurden. Auch in Kalifornien rief das Bildungsministerium Schulen dazu auf, die Programme nicht mehr zu nutzen, da sie «unwissenschaftlich» seien.