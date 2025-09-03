  1. Privatkunden
Städte ausgebremst Bundesrat verschärft Tempo-30-Regeln – das Parlament hat nichts zu sagen

SDA

3.9.2025 - 13:01

Die Einführung von Tempo 30 auf Hauptverkehrsachsen innerorts soll an klarere Regeln geknüpft werden. So schlägt es der Bundesrat vor. (Archivbild)
Die Einführung von Tempo 30 auf Hauptverkehrsachsen innerorts soll an klarere Regeln geknüpft werden. So schlägt es der Bundesrat vor. (Archivbild)
Keystone

Der Bundesrat will die Einführung von Tempo 30 auf Hauptverkehrsachsen klarer regeln. Städte und Gemeinden sollen künftig nachweisen, dass solche Massnahmen weder zu Ausweichverkehr noch zu neuen Problemen führen.

Keystone-SDA

03.09.2025, 13:01

03.09.2025, 13:34

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Bundesrat schickt Anpassungen bei Signalisation und Lärmschutz in die Vernehmlassung
  • Tempo 30 auf Hauptachsen soll möglich bleiben, aber nur unter klaren Bedingungen
  • Gemeinden müssen nachweisen, dass kein unerwünschter Ausweichverkehr entsteht
Mehr anzeigen

Für die Einführung von Tempo 30 auf Hauptverkehrsachsen durch Städte und Dörfer soll es klarere Regelungen geben. Mit Anpassungen von Verordnungen will der Bundesrat einen Parlamentsauftrag erfüllen. Bei der Umsetzung kann das Parlament nicht mitreden.

Der Bundesrat hat am Mittwoch Änderungen der Signalisationsverordnung und der Lärmschutzverordnung bis zum 5. Dezember in eine Vernehmlassung gegeben. Dabei geht es um verkehrsorientierte Strassen.

Verbieten will der Bundesrat Tempo 30 auf Hauptverkehrsachsen nicht. Neu soll bei einer Einführung aber nachgewiesen werden müssen, dass die Massnahme keinen unerwünschten Ausweichverkehr durch die Quartiere verursacht. Auch bei zu viel Lärm soll Tempo 30 möglich bleiben.

Das Parlament verlangte mit einer Motion Gesetzesänderungen, damit Tempo 30 nur noch auf Siedlungsstrassen möglich wird. Diese dienen der Erschliessung und sind auf Bedürfnisse von Anwohnenden zugeschnitten. Für diese Strassen plant der Bundesrat keine Änderung.

