Schossuzu58 Ob die Begrenzung dieser LÃ¶hne tatsÃ¤chlich eine solch gute Idee ist? Gute CEO's kÃ¶nnten die Branche wechseln. Krankenkassen verwalten im Grundversicherungsbereich (KVG) und Zusatzversicherungsbereich (VVG) hochkomplexe Systeme. Fehlentscheidungen im Management kÃ¶nnen hunderte Millionen Franken kosten. Gute FÃ¼hrung schÃ¼tzt letztlich auch die Versichertengelder. Die heute gross erscheinenden LÃ¶hne dieser Chefs machen wiederum gerade mal 0,03 % bis maximal 0,05 % der durchschnittlichen Schweizer KrankenkassenprÃ¤mie aus. Diese allfÃ¤llige Begrenzung der obersten LÃ¶hne bei den Krankenkassen ist somit reinste Symbolpolitik um die ewig jammernden Massen zu beruhigen, hingegen kÃ¶nnte es aber sein, dass es die PrÃ¤mien fÃ¼r einzelne sogar noch verteuert, weil schlechte Chefs dann kÃ¼nftig hunderte von Millionen CHF an Geldern bei einzelnen Krankenkassen einfach vernichten kÃ¶nnten. Super.

robbingwood0815 Schossuzu58 das setzt voraus, dass die raffgierigsten unter den Chefs die fÃ¤higsten wÃ¤ren â€“ dahinter setze ich grÃ¶sste Fragezeichen ...

Schossuzu58 robbingwood0815 Kann man machen. Ich bin mir durchaus auch ziemlich sicher, dass die eine oder andere Krankenkasse auch nach einer solchen Begrenzung immer noch, zumindest immer wieder mal, einen guten Chef oder eine gute Chefin rekrutieren kann. Aber fakt ist nun mal, dass gute Leute gesucht sind. Wenn ein guter CEO einer Krankenkasse von einer Privatversicherung, die nichts mir Krankenkassen zu tun hat, angefragt wird, ob er der neue CEO zu einem Lohn von z. B. 1,5 Millionen CHF im Jahr inkl. zusÃ¤tzlich mÃ¶glicher Bonuszahlungen bei guten Leistungen dieser Privatversicherung werden mÃ¶chte und er aktuell bei einer Krankenkasse arbeitet, wo er zwar grosse Erfolge, aber nur einen Lohn von CHF 475'000.-- pro Jahr erhalten hat, dann werden sich viele die Frage stellen, warum sie denn noch bleiben sollten. Wenn sie gut sind, werden sie in der Regel auch am neuen Arbeitsort gut sein und mindestens 3mal so viel verdienen. Ich wÃ¼rde wohl wechseln. Und die meisten anderen in so einer Situation wohl auch. Und dann finde erstmal einen anderen CEO der mindestens genauso gut ist? Viel GlÃ¼ck.

Ai-am Schossuzu58 Kommt Ihr Geplapper von der geschÃ¼tzten Werkstatt fÃ¼r behindertes Denken ? ? ?

Diengigro70 Schossuzu58 Soll das heissen, dass wir alle, die Tag fÃ¼r Tag 8-10 (und mehr) Std. hart arbeiten, keine guten Leute sind und darum nicht so viel verdienen, wie die "da oben"? Ist das tatsÃ¤chlich die Meinung fÃ¼r solche Ã¼berrissenen ManagerlÃ¶hne?

Bohnenstange Deckeln scheint mir richtig. Die LÃ¶hne der Bosse sind lÃ¤ngst masslos. Noch besser wÃ¤re vermutlich die Einheitskasse. Dann wÃ¤re das Problem endgÃ¼ltige gelÃ¶st und die PrÃ¤mien wÃ¼rden um 10% (?) sinkenâ€¦ ðŸ‘

Schossuzu58 Bohnenstange 1. Wohl eher um 20% steigen.(Aber ich wÃ¼rde mich gerne eines besseren belehren lassen) 2. Die riesige neue Einheitskrankenkasse wird ein organisatorisches Monstrum sein, welche viel fehleranfÃ¤lliger, ineffizienter und viel, viel, viel langsamer arbeiten wÃ¼rde, als die meisten der heute existierenden Krankenkasse. Bei Punkt 1 bin ich mir etwas unsicherer, vermute das aber so. Bei Punkt 2 bin ich mir so ziemlich absolut sicher, dass das so eintreffen wird.

Funman Ein guter Ansatz, allerdings denke ich, dass auch die LÃ¶hne der Spital OberÃ¤rzte, Chirurgen angeschaut werden sollten und gegebenfalls angepasst gehÃ¶ren.

Bohnenstange Funman Absolut! Eigentlich mÃ¼sste das ganze Gesundheitswesen mal gerÃ¶ntgt werden. Da kÃ¶nnten Milliarden eingespart werdenâ€¦ ðŸ’°ðŸ’°