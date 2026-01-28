  1. Privatkunden
Volk hat das letzte Wort Armee braucht Milliarden – jetzt will Pfister Mehrwertsteuer erhöhen

SDA

28.1.2026 - 16:00

Der Bundesrat will ab 2028 rund 31 Milliarden Franken in die Sicherheit investieren – finanziert durch eine temporäre Mehrwertsteuer-Erhöhung. Das Volk wird 2027 darüber abstimmen.

Keystone-SDA

28.01.2026, 16:00

28.01.2026, 16:03

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Bundesrat plant ab 2028 zusätzliche Sicherheitsausgaben von 31 Milliarden Franken, die durch eine befristete Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0,8 Prozentpunkte finanziert werden sollen.
  • Hintergrund ist die verschärfte globale Bedrohungslage, weshalb neben der Armee auch zivile Sicherheitsdienste wie Nachrichtendienst, Polizei und Grenzschutz mehr Mittel erhalten sollen.
  • Über die notwendige Verfassungsänderung entscheidet das Stimmvolk voraussichtlich im Sommer 2027.
Mehr anzeigen

Ab 2028 braucht die Schweiz laut dem Bundesrat rund 31 Milliarden Franken zur Stärkung der Sicherheit. Er will diese Mehrausgaben durch eine auf zehn Jahre befristete Mehrwertsteuer-Erhöhung um 0,8 Prozentpunkte kompensieren. Das letzte Wort haben wird das Stimmvolk.

Wegen der sich verschlechternden weltweiten Bedrohungslage reicht das vom Parlament beschlossene Wachstum der Armeeausgaben auf ein Prozent des Bruttoinlandproduktes (BIP) bis 2032 nicht aus, wie die Landesregierung am Mittwoch mitteilte. Es brauche zusätzliche Einnahmen für die Armee und für zivile Bundesstellen mit Sicherheitsaufgaben, also beispielsweise für den Nachrichtendienst, die Polizei und den Grenzschutz.

Der ab 2028 ausgewiesene finanzielle Mehrbedarf im Umfang von 31 Milliarden Franken soll mit einer auf zehn Jahre befristeten, zweckgebundenen Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0,8 Prozentpunkte gedeckt werden, wie der Bundesrat schrieb. Dieses Geld soll in einen verschuldungsfähigen Rüstungsfonds fliessen.

Volk hat das letzte Wort

Bis Ende März soll das Verteidigungsdepartement (VBS) die Details dazu ausarbeiten. Im kommenden Winter dürfte sich dann das Parlament damit befassen. Das letzte Wort haben werden Volk und Stände, da für eine Mehrwertsteuer-Erhöhung eine Verfassungsänderung nötig ist. Geplant ist die Abstimmung für Sommer 2027, also knapp vor den nationalen Wahlen.

Unabhängig vom Ausgang dieser Abstimmung hat die Armee die nächsten Rüstungsbeschaffungen priorisiert. In die Armeebotschaften 2026 und 2027 aufgenommen werden beispielsweise Systeme zur bodengestützten Luftverteidigung kleiner und mittlerer Reichweite und zur Abwehr von Mini-Drohnen, wie es in der Mitteilung hiess. Ebenfalls Priorität hätten Investitionen in die Informatik, in den Cyberschutz und in die elektromagnetische Aufklärung und Abwehr.

Kristoffersen tobt nach Meillard-Show: «Es ist völlig lächerlich»
«Ich habe auf der FCB-Webseite erfahren, dass Lichtsteiner der neue Trainer wird»
Kein Kredit für Morettis in Frankreich – dafür in der Schweiz +++ Polizei löschte Bilder von 250 Kameras
Windows-11-Patch legt PCs lahm – was du jetzt tun kannst
Windows-11-Patch legt PCs lahm – was du jetzt tun kannst

Tradition oder Tierquälerei? – Ein 500 Jahre alter Brauch zwingt Pferde durchs Feuer

In Spanien reiten Bewohner ihre Pferde durch lodernde Feuer. Das Festival Las Luminarias gilt als gelebte Tradition – sorgt aber seit Jahren für Diskussionen. Wie beim Zürcher Sechseläuten steht auch hier der Umgang mit Pferden in der Kritik.

28.01.2026

Niagarafälle vereist, Deutschlands Seen zugefroren – Und bei uns? – So viel Kälte bräuchte es für eine Seegfrörni

Der Winter zeigt seine Krallen. In Kanada vereisen die Niagarafälle, in Norddeutschland gefrieren Seen zu. Und bei uns? – Weder Kälterekorde noch viel Schnee. So wird das nichts mit der nächsten Seegfrörni.

28.01.2026

Meterhoher Schnee, endlose Räumarbeiten – Kamtschatka versinkt im Winter – doch nicht jedes virale Video ist echt

Eisige Temperaturen fordern auf Kamtschatka Tote. Die Bilder der Schneemassen wirken fast surreal. Tatsächlich erlebt die russische Halbinsel einen Extremwinter. Doch nicht alles, was gerade viral geht, ist auch echt.

26.01.2026

