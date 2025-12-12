  1. Privatkunden
Mehrkosten zu hoch Bundesrat will jetzt weniger F-35-Kampfjets kaufen

SDA

12.12.2025 - 14:31

Bundesrat Martin Pfister schaut in das Cockpit eines F/A-18 Jet – bald soll die Schweizer Armee mit neuen F-35-Jets ausgerüstet werden.
Bundesrat Martin Pfister schaut in das Cockpit eines F/A-18 Jet – bald soll die Schweizer Armee mit neuen F-35-Jets ausgerüstet werden.
Keystone

Statt 36 Kampfjets vom Typ F-35 wird die Schweiz vorerst weniger Maschinen erhalten – der Preis ist wegen US-Mehrkosten gestiegen, der finanzielle Rahmen aber bleibt.

Keystone-SDA

12.12.2025, 14:31

12.12.2025, 15:54

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Schweiz wird vorerst weniger als die ursprünglich geplanten 36 F-35-Kampfjets kaufen, da durch US-seitig angekündigte Mehrkosten der finanzielle Rahmen von sechs Milliarden Franken nicht mehr ausreicht.
  • Der Bundesrat hält dennoch am Kauf fest, will aber später über zusätzliche Jets entscheiden, abhängig von Priorisierungen und möglichen parlamentarischen oder Volksentscheiden.
  • Langfristig sieht die Regierung laut einem früheren Bericht einen Bedarf von 55 bis 70 Kampfflugzeugen zur Sicherung der Luftverteidigung, unabhängig vom Flugzeugtyp.
Mehr anzeigen

Die Schweiz wird vorderhand weniger als die ursprünglich geplanten 36 F-35-Kampfjets vom US-amerikanischen Hersteller Lockheed Martin kaufen. Das hat der Bundesrat am Freitag beschlossen. Wie viele Flugzeuge es schliesslich sein werden, lässt er offen.

Die Landesregierung schrieb in einer Mitteilung etwas kryptisch, dass die Schweiz die «maximal mögliche Anzahl Kampfflugzeuge» des Typs F-35 beschaffen werde. Der Kauf müsse sich innerhalb des von der Stimmbevölkerung beschlossenen Finanzrahmens von sechs Milliarden Franken bewegen. Einen Zusatzkredit schliesst der Bundesrat also aus. «Es wird dem Volkswillen entsprochen», schrieb er dazu.

Aufgrund der von US-amerikanischer Seite im Sommer einseitig angekündigten Mehrkosten in Höhe von bis zu 1,3 Milliarden Franken für den geplanten Kauf von 36 Kampfflugzeugen, sei es aus finanzpolitischen Gründen «nicht möglich, die ursprünglich vorgesehene Anzahl von 36 F-35 zu halten», so der Bundesrat weiter. Den vertraglich vereinbarten Festpreis von sechs Milliarden Franken habe die Schweiz nicht durchsetzen können.

Bis Ende Januar soll das Verteidigungsdepartement (VBS) nun «eine interne Priorisierung der Bedürfnisse für die Jahre 2026/2027» vorlegen, wie der Bundesrat weiter schrieb. Wenn diese Fragen geklärt seien, wolle er über die allfällige Beschaffung von weiteren F-35-Jets zur Erreichung der vorgesehenen Anzahl von 36 Kampfflugzeugen befinden. Darüber müsste dann aber erneut das Parlament, und gegebenenfalls auch das Volk, entscheiden.

Mittelfristig bis zu siebzig Kampfjets

Die vom Parlament bereits beschlossenen Beschaffungen von neuen Kampfflugzeugen und von Systemen zur bodengestützten Luftverteidigung ermöglichen es der Armee laut dem Bundesrat nur «in begrenztem Umfang», die Schweiz vor Bedrohungen aus der Luft zu schützen. Ein gänzlicher Verzicht auf den F-35-Kauf sei deshalb keine Option.

Auch eine Teilkompensation der Mehrkosten für den F-35 über den Verzicht auf Offset-Geschäfte hat der Bundesrat verworfen, wie er schrieb. Diese Geschäfte trügen dazu bei, Knowhow in Zusammenhang mit dem Kampfflugzeug in der Schweiz aufzubauen und die Unabhängigkeit in der Instandhaltung zu stärken.

Mittelfristig will der Bundesrat die Luftverteidigung weiter stärken. Als Basis für diese Arbeiten dient der Bericht «Luftverteidigung der Zukunft» aus dem Jahr 2017. Dessen Schlussfolgerungen hätten «weitestgehend ihre Gültigkeit behalten», schreibt die Landesregierung. Demnach braucht die Schweiz künftig 55 bis 70 moderne Kampfflugzeuge – also rund doppelt so viele, wie nun mit dem F-35-Kauf beschafft werden.

Das Verteidigungsdepartement prüft nun – unabhängig vom Flugzeugtyp – das weitere Vorgehen. «Der Reifegrad neuer Technologien und Systeme einerseits und die Dringlichkeit der sicherheitspolitischen Lage andererseits sind wichtige Faktoren bei der Entscheidung, ob bestehende Systeme nachgerüstet oder neue Systeme beschafft werden sollen.»

«Bauer, ledig, sucht»-Teilnehmer Adrian stirbt im Alter von 42 Jahren
Drohne zerstört An-26 kurz vor ihrem Start +++ Merz hat «sehr, sehr viele Fragen offen»
Marc Gisin: «Die letzten 24 Stunden waren der Horror»
SRF-Publikumsliebling Remo Blunschi mit 58 Jahren gestorben
Kindermörder Werner Ferrari im Gefängnis gestorben

Trumps Vermittlung verpufft – Wie der Grenzkonflikt Tausende Kambodschaner entwurzelt

Trumps Vermittlung verpufft – Wie der Grenzkonflikt Tausende Kambodschaner entwurzelt

Erneut fliehen tausende Kambodschaner vor Gefechten an der thailändischen Grenze. Mütter, Kinder und Familien suchen Schutz in provisorischen Lagern – viele ohne zu wissen, ob sie zurückkehren können. Donald Trump will vermitteln.

11.12.2025

11.12.2025

Hier fliegen 200 Weissstörche zum Übernachten ein

Hier fliegen 200 Weissstörche zum Übernachten ein

Neuer Rekord im Neeracherried. Während der Dämmerung versammeln sich derzeit hunderte Weissstörche, um gemeinsam zu übernachten. Das eindrucksvolle Schauspiel siehst du in unserem Video.

11.12.2025

11.12.2025

Drama in 4500 Metern – Höhe Fallschirmspringer schneidet sich vom Flugzeug frei

Drama in 4500 Metern – Höhe Fallschirmspringer schneidet sich vom Flugzeug frei

Ein Skydiver bleibt am Flugzeug hängen – sein Reservefallschirm verhakt sich am Flügel. Hilflos baumelnd, nur mit einem Messer ausgerüstet, kämpft er um sein Leben. Das Video zeigt, wie er um sein Leben kämpft.

11.12.2025

11.12.2025

Trumps Vermittlung verpufft – Wie der Grenzkonflikt Tausende Kambodschaner entwurzelt

Trumps Vermittlung verpufft – Wie der Grenzkonflikt Tausende Kambodschaner entwurzelt

Hier fliegen 200 Weissstörche zum Übernachten ein

Hier fliegen 200 Weissstörche zum Übernachten ein

Drama in 4500 Metern – Höhe Fallschirmspringer schneidet sich vom Flugzeug frei

Drama in 4500 Metern – Höhe Fallschirmspringer schneidet sich vom Flugzeug frei

Verteidigung. Bundesrat will wegen Mehrkosten weniger F-35-Kampfjets kaufen

VerteidigungBundesrat will wegen Mehrkosten weniger F-35-Kampfjets kaufen

«Dreckige Schlampen». Wie beleidigend war Brigitte Macrons Wortwahl wirklich?

«Dreckige Schlampen»Wie beleidigend war Brigitte Macrons Wortwahl wirklich?

Havarie in Deutschland. Rohöl schiesst meterhoch aus Pipeline in Brandenburg

Havarie in DeutschlandRohöl schiesst meterhoch aus Pipeline in Brandenburg