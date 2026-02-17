  1. Privatkunden
Bundesgericht entscheidet Bund muss Pharma-Verträge zu Corona-Impfstoffen offenlegen

SDA

17.2.2026 - 12:00

Die Verträge des Bundes mit den Pharmafirmen zu den Covid-Impfstoffen müssen offengelegt werden. (Archivbild)
Die Verträge des Bundes mit den Pharmafirmen zu den Covid-Impfstoffen müssen offengelegt werden. (Archivbild)
Keystone

Der Bund darf die Verträge mit Pharmafirmen zur Beschaffung von Covid-Impfstoffen nicht länger unter Verschluss halten. Das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, dass die Dokumente offengelegt werden müssen.

Keystone-SDA

17.02.2026, 12:00

17.02.2026, 12:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Bundesverwaltungsgericht verpflichtet den Bund zur Offenlegung der Covid-Impfstoffverträge.
  • Das Gericht sieht keine gesetzlichen Gründe für eine Geheimhaltung, auch nicht aus aussenpolitischen Interessen.
  • Das Urteil betrifft Verträge mit Novavax und Moderna, ist aber noch nicht rechtskräftig.
Mehr anzeigen

Der Bund muss die mit den Pharmafirmen abgeschlossenen Verträge zur Beschaffung der Covid-Impfstoffe offenlegen. Das Bundesverwaltungsgericht hat die Beschwerden von drei Privatpersonen gutgeheissen.

Die Beschwerdeführer forderten auf der Basis des Öffentlichkeitsgesetzes Einsicht in die vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) und der Armeeapotheke geschlossenen Verträge für die Covid-Impfstoffe. Das BAG wies die Gesuche Ende 2023 ab. Die Verfügungen betrafen die Unternehmen Novavax, Moderna Tx und Moderna Switzerland.

Das Bundesverwaltungsgericht hat in einem am Dienstag publizierten Urteil festgehalten, dass keine vom Gesetz genannten Ausnahmegründe erfüllt seien, mit denen der Zugang verweigert werden könne. Namentlich sei nicht zu befürchten, dass die aussenpolitischen Interessen der Schweiz gefährdet würden.

Weiter sei kein Nachweis eines Geheimhaltungsinteresses bezüglich Preisen, Lieferkonditionen und weiteren Punkten erbracht worden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

