Mann von Zug getötet – Polizei verhaftet mehrere Männer

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Am Bahnhof Burgdorf ist am Donnerstagabend ein Mann von einem einfahrenden Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Weil die Umstände noch unklar sind, hat die Kantonspolizei Bern mehrere Männer vorläufig festgenommen.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Burgdorf BE ist am Donnerstagabend ein Mann von einem Zug erfasst worden und noch vor Ort gestorben.

Die Polizei schliesst derzeit weder einen Unfall noch eine Dritteinwirkung aus.

Mehrere Männer aus einer Gruppe am Perron wurden vorläufig festgenommen. Mehr anzeigen

Kurz vor 20.30 Uhr ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung über einen schweren Bahnunfall beim Bahnhof Burgdorf ein.

Gemäss ersten Erkenntnissen hielt sich eine Gruppe von Männern auf dem Perron 2/3 auf. Aus noch ungeklärten Gründen geriet einer der Männer auf die Gleise, als ein Zug in den Bahnhof einfuhr.

Trotz einer sofort eingeleiteten Notbremsung wurde der Mann vom Zug erfasst und schwer verletzt. Die Rettungskräfte versuchten noch vor Ort, ihn zu reanimieren. Der Mann starb jedoch noch am Unfallort.

Polizei ermittelt in alle Richtungen

Die Umstände des Vorfalls sind derzeit unklar. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, könne sowohl ein Unfallgeschehen als auch eine Dritteinwirkung nicht ausgeschlossen werden.

Auch die Rolle der weiteren Männer aus der Gruppe sei aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Sie wurden vorläufig festgenommen.

Die Ermittlungen laufen unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau.

Grossaufgebot im Einsatz

Neben mehreren Diensten der Kantonspolizei standen auch die Feuerwehr Burgdorf, die Berufsfeuerwehr von Schutz und Rettung Bern, Mitarbeitende der SBB, ein Ambulanzteam, eine Rega-Crew sowie Spezialistinnen und Spezialisten des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Bern im Einsatz.

Zudem wurde das Care Team des Kantons Bern aufgeboten, um betroffene Personen zu betreuen.

Zur Identität des Todesopfers gebe es laut Polizei bereits konkrete Hinweise. Die formelle Identifizierung stehe aber noch aus.

Die Kantonspolizei Bern bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sich vor dem Ereignis am Bahnhof Burgdorf aufgehalten haben, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer +41 31 303 26 31 entgegen.