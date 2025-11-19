Burgerkette irritiert mit Werbe-Slogan – und spricht von «welscher Ungeschicklichkeit»

Bitte, was? Eine aktuelle Kampagne der Westschweizer Burgerkette Holy Cow irritiert mehr, als dass sie Lust auf Burger macht. Was genau mit dem Slogan gemeint ist, der derzeit in der Deutschschweiz Plakate ziert, erschliesst sich auf den ersten Blick nicht.
Ein Blick auf die französische Version der Werbung bringt mehr Klarheit. «Arrête de lécher ton écran», heisst es in einem Video, das Holy Cow auf Instagram postet. «Commande plutôt un Big Z!» Auf Deutsch: «Hör auf, deinen Bildschirm abzulecken. Bestell lieber einen Big Z!» Ein «Big Z» ist ein Burger von Holy Cow.
Einfach eine unglückliche Übersetzung, also? Oder wurde der Slogan am Ende sogar von einer KI übersetzt?
«Kleine ‹welsche› Ungeschicklichkeit»
Holy Cow schreibt auf Anfrage von blue News: «Die Idee war, mit Humor zu zeigen, dass unsere Burger so lecker sind, dass man sogar das Plakat ablecken würde.» Nachdem die Kampagne in der Romandie viele positive Reaktionen ausgelöst habe, habe man denselben Ansatz auch in der Deutschschweiz ausprobieren wollen.
Die Vermutung, dass mit KI übersetzt wurde, stimme jedoch nicht, heisst es von Holy Cow. Man habe mit einer zweisprachigen Agentur zusammengearbeitet und dabei versucht, «verschiedene Meinungen einzuholen, um eine Formulierung zu finden, die in allen Dialekten der Deutschschweiz funktioniert». So kam man auf die Formulierung: «Leckr nid dä Wärbig. Beiss lieber es Big Z!»
Die Kampagne habe auch intern zu vielen Diskussionen geführt. Nun habe man beschlossen, die «kleine ‹welsche› Ungeschicklichkeit», so Holy Cow, mit Humor zu nehmen.
Mehr aus dem Ressort
Hype um Matcha-Erdbeere-Schokolade bei Lindt
Dubai-Schokolade war gestern, der neue Trend heisst Matcha-Strawberry-Latte. Lindt hat heute neue Limited Schokolade exklusiv verkauft und blue News wollte wissen, wie die dieser neue Hype in Schokoladenform schmeckt.