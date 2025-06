Der Aargauer FDP-Präsident Thierry Burkart tritt nach vier Jahren zurück. sda

Nach nur vier Jahren zieht Thierry Burkart die Reissleine: Mitte Oktober tritt der FDP-Präsident zurück. Nun rückt eine mögliche Neuausrichtung der Partei in den Fokus – mit einem vielschichtigen Kandidatenfeld.

Als aussichtsreiche Nachfolger gelten u. a. Andri Silberschmidt, Susanne Vincenz-Stauffacher und Damian Müller – mit jeweils unterschiedlichen politischen Profilen und persönlichen Voraussetzungen.

Die Parteispitze steht nun vor einer strategisch wichtigen Entscheidung, die sowohl programmatische Weichenstellungen als auch das innerparteiliche Machtgefüge beeinflussen dürfte. Mehr anzeigen

FDP-Präsident Thierry Burkart kündigte am Dienstagnachmittag an, sein Amt per Mitte Oktober niederzulegen. Damit endet eine prägende Ära für die Partei – jedoch auch eine, in der die Freisinnigen bei den letzten Nationalratswahlen erneut an Stimmen einbüssten.

Nun beginnt die Suche nach einer neuen Führungspersönlichkeit. Eine Findungskommission nimmt in den kommenden Tagen ihre Arbeit auf. Wer folgt auf Burkart? Ein Blick auf die aussichtsreichsten Namen im innerparteilichen Machtpoker.

Andri Silberschmidt: Der Kronfavorit mit Vaterpflichten

Der Name Andri Silberschmidt kursiert nicht zum ersten Mal. Bereits 2021 galt der damals noch junge Zürcher Nationalrat als möglicher Gössi-Nachfolger. Heute, vier Jahre später und als Vizepräsident der Partei, steht er erneut im Fokus.

Silberschmidt selbst gibt sich bedeckt: «Ich brauche etwas Zeit, um die Lage zu beurteilen», sagt er auf Anfrage. Eine definitive Entscheidung über eine Kandidatur bleibt aus.

Mit seinen 31 Jahren und einer klar proeuropäischen Ausrichtung wäre Silberschmidts Wahl auch ein programmatischer Fingerzeig. Doch es gibt auch persönliche Hürden: Erst kürzlich ist der FDP-Politiker Vater geworden – ein Umstand, der angesichts der bekannten Arbeitslast im Präsidium nicht zu unterschätzen ist.

Susanne Vincenz-Stauffacher: Die leise Rebellin

Die St. Galler Nationalrätin ist als Architektin der neuen Individualbesteuerung bekannt – ein Prestigeprojekt mit progressiver Handschrift. Als ehemalige Präsidentin der FDP-Frauen steht Vincenz-Stauffacher für gesellschaftspolitische Modernität.

Zum Parteipräsidium sagt sie: «Ein sehr verantwortungsvolles und zeitintensives Amt – gerade, weil wir eine echt liberale Partei sind.» Ob sie kandidiert? «Ich werde mir gerne die Zeit nehmen, das zu prüfen.»

Ihr Verhältnis zu Burkart beschreibt sie als «ausgezeichnet». Doch ihre Wahl würde inhaltlich eine klare Kehrtwende signalisieren – weg vom rechtsliberalen Kurs ihres Vorgängers.

Damian Müller: Der Pragmatiker mit eigenem Kopf

Der Luzerner Ständerat zögert nicht, seine Ambitionen anzudeuten. Er fühle sich geehrt, genannt zu werden, sagt Müller – und skizziert bereits seine politischen Prioritäten: «Stabile Altersvorsorge, faire Migrationspolitik, weniger Bürokratie, starke internationale Verankerung.»

Ob er tatsächlich antritt, lässt er offen: «Ich werde mir in den kommenden Tagen sorgfältig überlegen, ob ich zur Verfügung stehe.»

Als Politiker, der schon mehrfach von der Parteilinie abwich – etwa bei den Staatshilfen für Stahlwerke – wäre Müller eine eher unkonventionelle Wahl. Zuletzt geriet er wegen Ämterkumulation in die Kritik.

Andrea Caroni: Der Stratege

Der Ausserrhoder Ständerat gilt als konstanter Wert im Freisinn. Vor vier Jahren stand er bereits auf der Liste – damals verhinderten familiäre Gründe seine Kandidatur. Heute, als Vizepräsident der FDP und Präsident des Ständerats, bringt Caroni politisches Gewicht mit.

Auf eine mögliche Kandidatur angesprochen, verweist der 45-Jährige auf seine aktuelle Rolle im Ratspräsidium – und schweigt ansonsten vielsagend.

Philippe Nantermod: Der Sozialpolitiker mit Biss

Der Unterwalliser Nationalrat zeigt Interesse, bleibt aber zurückhaltend: «Der Posten ist faszinierend», sagt der 41-Jährige. Ob er kandidiert, lässt er offen.

Nantermod ist vor allem als Gesundheitspolitiker präsent – etwa mit dem Vorstoss, Komplementärmedizin aus der Grundversicherung zu streichen. Auch bei Rechtsfragen zeigt er klare Kante, wie jüngst mit seiner Forderung nach einem Einreiseverbot für kriminelle Fahrende.

Damien Cottier: Der Romand mit Führungsanspruch

Seit drei Jahren ist Cottier Fraktionschef – eine Rolle, die ihn fast automatisch ins Kandidatenkarussell befördert. Der 50-Jährige aus Neuenburg war einst persönlicher Mitarbeiter von Bundesrat Didier Burkhalter.

Er wäre der erste Westschweizer an der Spitze der FDP seit über zwei Jahrzehnten. Doch ob die Partei mit einem Romand in die nächsten eidgenössischen Wahlen ziehen will, ist noch offen.

Weitere Namen im Rennen

Auch der St. Galler Marcel Dobler wird als möglicher Kandidat genannt. Sein Profil entspricht stark dem bisherigen Kurs von Thierry Burkart. Benjamin Mühlemann aus Glarus bringt ein gutes Netzwerk mit – er prüft eine Kandidatur nach eigenen Angaben intensiv.

Daneben taucht auch der Name der Baselbieterin Daniela Schneeberger auf. Die erfahrene Nationalrätin gilt als versierte Finanzpolitikerin mit Aussenseiterchancen.

