Bus kommt bei Beromünster LU von Strasse ab und landet in Feld

Der Bus landete neben der Strasse. Staatsanwaltschaft Luzern

Am Montag ereignet sich ein Unfall in Neudorf bei Beromünster LU. Ein Bus kommt dabei von der Strasse ab und landet in der Wiese.

Am Montagmorgen gegen 10.30 Uhr ereignete sich im Ortsteil Neudorf in Beromünster LU ein Verkehrsunfall. Ein Bus der Auto AG Rothenburg (Linie 52) geriet auf der Strecke von Beromünster in Richtung Luzern von der Fahrbahn ab und fuhr auf eine Wiese.

Verletzt wurde niemand. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 10’000 Franken. Die Luzerner Polizei klärt derzeit den genauen Unfallhergang ab.