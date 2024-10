Busfahrer in Thun bringt Passagiere zum Lachen

@couldbe.ju Mit em Bus dur Thun 🇨🇭 und bis St. Tropez 🏝️ ♬ Originalton - Judith Bähler

Ein Busfahrer in Thun hat mit seinen kreativen Haltestellenansagen für Aufsehen gesorgt. Seine humorvolle Art wurde von einer Schweizer Influencerin gefilmt und auf TikTok geteilt. Dort wird er dafür gefeiert.

Die Schweizer Influencerin Judith Bähler filmte die Szene und teilte das Video auf TikTok.

Ein Busfahrer aus Thun brachte kürzlich seinen Passagieren zum Lachen. Er kündigt die einzelnen Haltestellen auf eine kreative Art und Weise an.

Im Bus war auch Judith Bähler, eine Schweizer Influencerin. Sie filmte einen kleinen Ausschnitt von der Busfahrt und stellte das Video schliesslich auf TikTok hoch.

Auf dem Video hört man: «Dieser Bus fährt nonstop bis Saint-Tropez, ich wünsche Ihnen eine entspannte Reise», scherzt der Busfahrer, worauf im Bus Gelächter zu hören ist.

Gegenüber «20 Minuten» erzählt Bähler: «Ich fand es so herzig, wie er alle beim Einsteigen begrüsste. Das hat mich sehr berührt.»

Stiegen neue Patienten ein, begrüsste er auch diese herzlich. Dies sorgte für gute Laune: Die Passagiere hätten angefangen, miteinander zu sprechen, erzählt Bähler. «Es war so, als hätte jemand einen Schalter umgelegt. Die Leute haben gelacht.»

«Wir lieben ihn hier in Thun»

Auf TikTok wird der Chauffeur für seine Nette und amüsante Art abgefeiert. Eine Nutzerin kommentiert unter dem Video: «Wir lieben ihn hier in Thun». Und: «Dieser Busfahrer ist so cool, er ist immer so freundlich.»

Der Busfahrer Bruni Nüesch sagt zu «BärnToday»: Mein Hintergedanke ist es, die Leute gefreut in den Tag starten zu lassen.» Die Idee mit der Saint-Tropez-Durchsage sei ihm spontan in den Sinn gekommen. «Alle sassen stier auf ihrem Platz. Ich dachte mir, ich will frischen Wind in den Bus hereinbringen und die Leute mit einem Lächeln in den Tag schicken.»

Keinerlei Auswirkungen für das Fahrpersonal

Erich Seiler, der Geschäftsführer der STI Bus AG, erklärt «20 Minuten», dass die automatisierte Ansage der Haltestelle trotzdem abgespielt wird.«Wir unterbinden es nicht, eine zusätzliche Durchsage zu machen», ergänzt er. Bisher habe die STI nur positive Rückmeldungen von den Passagieren erhalten. Da bei den Ansagen keine Grenzen überschritten werden, gäbe es keinerlei Auswirkungen für das Fahrpersonal.