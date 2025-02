Calmy-Rey rügt Keller-Sutter: «Sie hätte besser nichts gesagt»

Todesschuss – Australier töten 90 Schwertwale – Video zeigt Herde

Am Dienstag strandeten an einem nur schwer zugänglichen Strandabschnitt in Australien 157 Schwarze Schwertwale. Obwohl sofort Retter vor Ort waren, mussten nun auch die 90 überlebenden Tiere erschossen werden, darunter auch Babys.

21.02.2025