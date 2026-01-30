  1. Privatkunden
Er wurde 81 Jahre alt «Campari Soda»-Schöpfer Dominique Grandjean ist tot

Dominik Müller

30.1.2026

Dominique Grandjean während eines Auftritts in der SRF-Sendung «Die grössten Schweizer Hits» im Jahr 2007.
Dominique Grandjean während eines Auftritts in der SRF-Sendung «Die grössten Schweizer Hits» im Jahr 2007.
Screenshot SRF

Dominique Grandjean hat mit «Campari Soda» eines der bekanntesten Mundartlieder geschrieben. Nun ist der Musiker 81-jährig verstorben.

Dominik Müller

30.01.2026, 11:05

30.01.2026, 12:27

Sein Song «Campari Soda» von 1977 wurde zum unvergesslichen Evergreen. Am Mittwoch ist der Zürcher Musiker und Psychiater Dominique Grandjean mit 81 Jahren gestorben, wie seine nach ihm benannte letzte Band auf Facebook bekanntgab.

Grandjean gründete in den 1970-er-Jahren die beiden Popbands Taxi und Hertz. Mit der Gruppe Taxi veröffentlichte er 1977 die stimmungsvolle Ballade «Campari Soda», die sich unverwüstlich in das Songbook des Mundart-Pops eingeschrieben hat.

Der Gruppe Taxi blieb der kommerzielle Erfolg zunächst verwehrt. Die sich sehr nahe an das Original anlehnende Cover-Version von Stephan Eicher aus dem Jahr 1999 und ein TV-Werbespot der Fluggesellschaft Swiss im Jahr 2006 katapultierte Grandjeans Schöpfung aber wieder in die Charts.

Als Grandjean seinen grossen Hit schrieb, war er, 33-jährig, Assistenzarzt an der Psychiatrischen Klinik Burghölzli. Die Musik blieb für den praktizierenden Psychiater die Nebenbeschäftigung, die ihn über seinen Tod hinaus in Erinnerung halten wird.

