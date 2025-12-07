Car auf Autobahn A4 Richtung Schwyz auf falscher Spur unterwegs

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Führerausweis weg Car auf Autobahn A4 Richtung Schwyz auf falscher Spur unterwegs

SDA

7.12.2025 - 13:55

Die Schwyzer Kantonspolizei konnte den Car stoppen.
Die Schwyzer Kantonspolizei konnte den Car stoppen.
KEYSTONE

Ein Car ist in der Nacht auf Sonntag auf der Autobahn A4 zwischen Brunnen und Schwyz auf der falschen Spur unterwegs gewesen. Der Führerausweis des Fahrers wurde sofort aberkannt.

Keystone-SDA

07.12.2025, 13:55

07.12.2025, 13:56

Ein Car ist in der Nacht auf Sonntag auf der Autobahn A4 zwischen Brunnen und Schwyz auf der falschen Spur unterwegs gewesen. Der Führerausweis des 45-jährigen türkischen Staatsangehörigen wurde sofort aberkannt.

Der Chauffeur habe in Seewen schliesslich sein Fahrzeug gewendet und die A4 korrekt über die Autobahnausfahrt verlassen, heisst es in einer Mitteilung der Schwyzer Kantonspolizei. Eine Patrouille habe den Car mit bulgarischen Kontrollschildern stoppen und den Lenker kontrollieren können.

Der Beschuldigte gab laut Polizeiangaben zu, von Süden herkommend nach dem Mositunnel in Brunnen die doppelte Sicherheitslinie überquert zu haben und als Falschfahrer auf der Autobahn in Richtung Schwyz weitergefahren zu sein.

Hinter dem Car fuhr laut Polizeiangaben auch ein Auto mit Aargauer Kontrollschildern in Brunnen ebenfalls auf der falschen Spur auf die A4 auf. Bei der Ausfahrt Brunnen Nord habe der unbekannte Lenker sein Fahrzeug gewendet und die Autobahn in unbekannte Richtung verlassen. Die Kantonspolizei Schwyz sucht Personen, welche die beiden Falschfahrer beobachtet haben.

Meistgelesen

Winterthur betreibt gegen Basel Chancenwucher
Car auf Autobahn A4 Richtung Schwyz auf falscher Spur unterwegs
Gottschalk rockt in Rente – und flüchtet mitten aus seiner Show
Casino Neuenburg ignorierte Warnsignale und liess Spieler trotz hoher Verluste weiterspielen
Luzern-Coach Frick schlägt Alarm und stellt seinen Posten zur Verfügung

Mehr aus dem Ressort

Brandursache unklar. 76-Jährige stirbt bei Wohnungsbrand in Siders VS

Brandursache unklar76-Jährige stirbt bei Wohnungsbrand in Siders VS

Fast 600’000 Franken Busse. Casino Neuenburg ignorierte Warnsignale und liess Spieler trotz hoher Verluste weiterspielen

Fast 600’000 Franken BusseCasino Neuenburg ignorierte Warnsignale und liess Spieler trotz hoher Verluste weiterspielen

Umfrage zeigt. Fast jeder Zweite befürwortet die SVP-Initiative gegen die 10-Millionen-Schweiz

Umfrage zeigtFast jeder Zweite befürwortet die SVP-Initiative gegen die 10-Millionen-Schweiz