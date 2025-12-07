Car auf Autobahn A4 Richtung Schwyz auf falscher Spur unterwegs

Die Schwyzer Kantonspolizei konnte den Car stoppen. KEYSTONE

Ein Car ist in der Nacht auf Sonntag auf der Autobahn A4 zwischen Brunnen und Schwyz auf der falschen Spur unterwegs gewesen. Der Führerausweis des 45-jährigen türkischen Staatsangehörigen wurde sofort aberkannt.

Der Chauffeur habe in Seewen schliesslich sein Fahrzeug gewendet und die A4 korrekt über die Autobahnausfahrt verlassen, heisst es in einer Mitteilung der Schwyzer Kantonspolizei. Eine Patrouille habe den Car mit bulgarischen Kontrollschildern stoppen und den Lenker kontrollieren können.

Der Beschuldigte gab laut Polizeiangaben zu, von Süden herkommend nach dem Mositunnel in Brunnen die doppelte Sicherheitslinie überquert zu haben und als Falschfahrer auf der Autobahn in Richtung Schwyz weitergefahren zu sein.

Hinter dem Car fuhr laut Polizeiangaben auch ein Auto mit Aargauer Kontrollschildern in Brunnen ebenfalls auf der falschen Spur auf die A4 auf. Bei der Ausfahrt Brunnen Nord habe der unbekannte Lenker sein Fahrzeug gewendet und die Autobahn in unbekannte Richtung verlassen. Die Kantonspolizei Schwyz sucht Personen, welche die beiden Falschfahrer beobachtet haben.