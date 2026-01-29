Berner Gourmet-Restaurant schliesst Knall auf Fall

Das Berner Gourmetrestaurant Casa Novo hat geschlossen. Screenshot Google Maps

Am Läuferplatz in Bern gehen die Lichter aus. Das Gourmetrestaurant Casa Novo hat den Betrieb per sofort eingestellt. Küchenchef Dirk Wagner zieht nach nur drei Jahren den Stecker – Mitarbeitende wurden kurzfristig informiert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Berner Gourmetrestaurant Casa Novo hat per sofort geschlossen.

Betreiber Dirk Wagner nennt finanzielle Probleme und wetterbedingte Umsatzeinbussen als Hauptgründe.

Die Mitarbeitenden erhielten kurzfristig die Kündigung, die Zukunft der Liegenschaft ist offen. Mehr anzeigen

Am Berner Läuferplatz ist es plötzlich still. Das Gourmetrestaurant Casa Novo hat am Dienstagabend nach einem letzten Anlass seine Türen geschlossen. «Das Lokal ist ab sofort zu», bestätigt Betreiber und Küchenchef Dirk Wagner gegenüber der «Berner Zeitung».

Noch am selben Abend standen im Restaurantbereich die Stühle bereits auf den Tischen, während in der Vinoteca nur noch vereinzelte Gäste bei einem Glas Wein sassen. Das Casa Novo war bekannt für seine mediterrane Küche, ein breites Weinangebot – und vor allem für seine exponierte Lage direkt an der Aare.

Als Hauptgrund für die überraschende Schliessung nennt Wagner die starke Abhängigkeit vom Wetter. Die grosse Terrasse sei zwar ein Trumpf, habe sich im Sommer 2024 jedoch als Risiko erwiesen. «Der Sommer war schlecht – und das hat ein Loch in die Kasse gerissen», sagt er. Da er das Restaurant erst Anfang 2023 übernommen hatte, habe es an finanziellen Reserven gefehlt, um diese Phase aufzufangen.

Wetter machte dem Betrieb zu schaffen

Auch im vergangenen Jahr habe sich die Lage nicht entspannt. Wagner suchte nach Lösungen, um den Betrieb weiterzuführen – ohne Erfolg. Weitere Details wollte er am Folgetag nicht mehr kommentieren.

Für das Team kam das Aus abrupt. Ein Angestellter sagt anonym, die Mitarbeitenden seien erst vor Kurzem über die Schliessung informiert worden. Die Kündigungen seien ausgesprochen worden, der Lohn werde jedoch bis zum Ende der Kündigungsfrist bezahlt.

Nach aussen wirkte das Lokal bis zuletzt aktiv. Noch wenige Tage vor der Schliessung wurde mit Flyern für ein vergünstigtes Sechsgangmenü geworben. Zudem war das Casa Novo weiterhin im GaultMillau gelistet, zuletzt mit 13 Punkten – ein Punkt weniger als in früheren Jahren.

Teil eines grösseren Gastro-Problems

Die Schliessung reiht sich in eine Serie von Gastro-Aus ein. Tobias Burkhalter, Präsident von Gastro Bern, spricht von einer «besorgniserregenden Entwicklung». Steigende Kosten für Lebensmittel, rückläufige Gästezahlen und die Belastung durch die Rückzahlung von Covid-Krediten setzten viele Betriebe unter Druck. Dazu komme, dass Demonstrationen und Grossanlässe die Innenstadt zeitweise schwer zugänglich machten.

Die markante Liegenschaft am Aareufer gehört der Gesellschaft zu Schuhmachern. Deren Obmann Nicola Remund sagt, man bedaure die Schliessung. Man habe versucht, dem Betrieb entgegenzukommen. «Am Dienstag wurde uns das definitive Ende mitgeteilt», so Remund. Ziel sei es, die Räumlichkeiten weiterhin gastronomisch zu nutzen. Unklar ist hingegen, wie es mit der angrenzenden Vinoteca weitergeht.

Mit dem Casa Novo verliert Bern ein weiteres renommiertes Restaurant – und ein weiteres Beispiel dafür, wie fragil selbst gehobene Gastronomie derzeit ist.