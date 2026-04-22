  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Wegen Software-Pannen Casino Davos muss Busse von 970'000 Franken bezahlen

SDA

22.4.2026 - 12:41

Das Casino Davos muss fast 1 Million bezahlen. (Symbolbild)
Das Casino Davos muss fast 1 Million bezahlen. (Symbolbild)
sda

Das Casino Davos muss tief in die Tasche greifen. Nach Softwarefehlern konnten gesperrte Spieler wieder spielen oder erhielten Werbung – das Bundesverwaltungsgericht bestätigt nun die hohe Busse.

Keystone-SDA

22.04.2026, 12:41

Keine ZEit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Casino Davos muss eine Busse von rund 970’000 Franken bezahlen.
  • Softwarefehler führten dazu, dass gesperrte Spieler wieder spielen oder Werbung erhalten konnten.
  • Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt die Sanktion und verweist auch auf frühere Verstösse.
Mehr anzeigen

Das Casino Davos muss eine Sanktion von 970'000 Franken bezahlen. Wegen zwei Software-Pannen konnten gesperrte Spieler auf der Online-Plattform ihr Glück versuchen oder erhielten Werbung. Das Bundesverwaltungsgericht hat die Beschwerde des Casinos abgewiesen.

Der im Geldspielgesetz verankerte Schutz von Spielern vor den Gefahren von Geldspielen ist ein tragendes Leitziel des Gesetzes. Dies schreibt das Bundesverwaltungsgericht in einem am Mittwoch publizierten Urteil. Wer diesen Schutz nicht gewährleistet, muss mit Konsequenzen rechnen. Zu spüren bekommt dies das Casino Davos.

Bei zwei Updates der Software, die mit der Online-Plattform zusammenhängt, kam es im März und Oktober 2023 zu Fehlern. Als Folge davon konnten gesperrte Spieler im März während fünf Tagen wieder zocken und im Oktober rund zwei Wochen lang. Von den total 188 unfreiwillig wieder freigeschalteten Spielern versuchten 118 ihr Glück.

Nicht die erste Sanktion

Das Casino machte zu den Malheurs zeitnah jeweils eine Selbstanzeige bei der eidgenössischen Spielbankenkommission. Diese erteilte eine Sanktion von 3 Prozent des Bruttospielertrags des Jahres 2023 in der Höhe von rund 970'000 Franken. Das Bundesverwaltungsgericht erachtet die Höhe der Busse als gerechtfertigt, da es zu zwei Vorfällen innerhalb kurzer Zeit gekommen ist. Zudem seien die Fehlfunktionen über Tage bestehen geblieben.

Das Gericht berücksichtigt zudem, dass das Casino Davos bereits im Dezember 2020 von der Spielbankenkommission gebüsst worden ist. Gemäss Urteil kam es bei jenem Fall zu einem Verstoss gegen das Verbot von Werbung an gesperrte Personen. (Urteil B-7445/2024 vom 8.4.2026)

Meistgelesen

Wal gerät nach Kollision in Panik +++ Tierärztin nach Notoperation im Koma
Trump schimpft erneut: «Die Schweizer sagen: ‹Oh ja, wir sind klein und brilliant›»
Bundesrat Albert Rösti muss operiert werden – mehrere Termine abgesagt

Videos aus dem Ressort

Jö-Alarm: Hier versteckt sich ein herziges Possum zwischen Plüschtieren in einem Souvenir-Laden

Jö-Alarm: Hier versteckt sich ein herziges Possum zwischen Plüschtieren in einem Souvenir-Laden

Jö-Alarm am Flughafen Hobart auf australischem Tasmanien: Ein echtes Possum mischt sich unter Plüsch-Kängurus und sorgt bei den Kunden für Staunen.

19.03.2026

Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord

Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord

Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord

06.02.2023

Freundin am Grossglockner erfroren – Alpinist vor Gericht

Freundin am Grossglockner erfroren – Alpinist vor Gericht

Gut ein Jahr nach dem Tod einer 33-jährigen Frau auf dem Berg in Österreich steht ihr Freund vor Gericht. Der heute 37-jährige Mann muss sich am Donnerstag vor dem Landesgericht Innsbruck wegen des Vorwurfs der grob fahrlässigen Tötung verantworten.

19.02.2026

Jö-Alarm: Hier versteckt sich ein herziges Possum zwischen Plüschtieren in einem Souvenir-Laden

Jö-Alarm: Hier versteckt sich ein herziges Possum zwischen Plüschtieren in einem Souvenir-Laden

Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord

Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord

Freundin am Grossglockner erfroren – Alpinist vor Gericht

Freundin am Grossglockner erfroren – Alpinist vor Gericht

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Brandkatastrophe von Crans-Montana. Massnahmen für Jessica Moretti um drei Monate verlängert

Brandkatastrophe von Crans-MontanaMassnahmen für Jessica Moretti um drei Monate verlängert

Studie belegt. Papageien verstehen und nutzen Namen

Studie belegtPapageien verstehen und nutzen Namen

Technische Probleme bei Skyguide. Dauer möglicher Verspätungen am Zürcher Flughafen offen

Technische Probleme bei SkyguideDauer möglicher Verspätungen am Zürcher Flughafen offen