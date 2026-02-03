Anwälte wollen Cassis vor internationales Strafgericht zerren

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Anzeige eingereicht Anwälte wollen Cassis vor internationales Strafgericht zerren

Sven Ziegler

3.2.2026

Aussenminister Cassis wird angezeigt. 
Aussenminister Cassis wird angezeigt. 
sda

Eine Gruppe von Anwältinnen und Anwälten hat beim Internationalen Strafgerichtshof Anzeige gegen Bundesrat Ignazio Cassis eingereicht. Sie werfen dem Schweizer Aussenminister vor, durch politisches Handeln zur Fortsetzung mutmasslicher Kriegsverbrechen im Gazastreifen beigetragen zu haben.

,

Keystone-SDA, Sven Ziegler

03.02.2026, 14:43

03.02.2026, 14:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • 25 Juristinnen und Juristen haben Bundesrat Ignazio Cassis beim Internationalen Strafgerichtshof angezeigt.
  • Unterstützt wird die Anzeige von ehemaligen Schweizer Diplomaten und hohen Ex-EDA-Funktionären.
  • Cassis wird Beihilfe zu Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord vorgeworfen.
Mehr anzeigen

Beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag ist eine Anzeige gegen Ignazio Cassis eingereicht worden. 25 Anwältinnen und Anwälte, mehrheitlich aus der Westschweiz, werfen dem Schweizer Aussenminister eine Mitschuld an mutmasslichen Kriegsverbrechen Israels im Gazastreifen vor.

Hinter der Anzeige steht die Vereinigung Stop Complicity, die von mehreren ehemaligen Schweizer Diplomaten unterstützt wird, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Zu den Unterzeichnern zählen unter anderem der frühere EDA-Generalsekretär Thomas Litscher, Ex-Botschafter Jean-Daniel Ruch sowie Jean-Daniel Vigny, langjähriger Schweizer Menschenrechtsvertreter bei der UNO.

In der 34-seitigen Eingabe wird Cassis vorgeworfen, trotz Warnungen internationaler Gerichte und Organisationen politisch, diplomatisch und wirtschaftlich zu Israels Vorgehen beigetragen zu haben. Konkret sprechen die Verfasser von Beihilfe zu Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit sowie Völkermord.

Cassis soll schwere Völkerrechtsverletzungen begangen haben

Thomas Litscher äussert sich in der Mitteilung besonders scharf. Er habe «keinen geringsten Zweifel», dass Cassis durch seine politische, diplomatische und moralische Unterstützung der israelischen Aktionen im Gazastreifen und im Westjordanland eine Mitschuld trage. Weiter heisst es, wenn das humanitäre Völkerrecht wieder den Stellenwert erhalten solle, den ihm die Schweiz seit Henri Dunant zuschreibe, müssten auch politische Verantwortungsträger zur Rechenschaft gezogen werden.

Die Anzeige wirft Cassis zudem vor, durch bewusstes Unterlassen die Fortsetzung schwerer Völkerrechtsverletzungen ermöglicht zu haben. Die militärische und sicherheitspolitische Zusammenarbeit der Schweiz mit Israel spiele dabei eine zentrale Rolle, argumentieren die Verfasser.

Der Schweizer Aussenminister ist nicht der einzige europäische Regierungsvertreter, gegen den eine solche Anzeige eingereicht wurde. Ähnliche juristische Schritte gegen Politiker in Frankreich und Italien werden von der Vereinigung ausdrücklich als Vorbild genannt.

Die Anzeige stellt den vorläufigen Höhepunkt einer seit Monaten anhaltenden Kritik an Cassis dar. Bereits im Sommer 2025 hatten Dutzende ehemalige Diplomatinnen und Diplomaten des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten in einem offenen Brief seine Haltung im Nahostkonflikt beanstandet. Auch Mitarbeitende des EDA hatten intern Kritik geäussert.

Cassis selbst hat in öffentlichen Stellungnahmen bislang darauf verzichtet, Israel einseitig für das militärische Vorgehen im Gazastreifen verantwortlich zu machen. Eine Stellungnahme des Aussendepartements zur Anzeige lag zunächst nicht vor.

Mehr aus der Schweiz

Tödlicher Arbeitsunfall bei Grasswil BE. Förster wird unter Baumstamm eingeklemmt und stirbt

Tödlicher Arbeitsunfall bei Grasswil BEFörster wird unter Baumstamm eingeklemmt und stirbt

Eskalation mit Massenkündigung. Mega-Zoff in Bündner Senioren-Heim geht vor Gericht

Eskalation mit MassenkündigungMega-Zoff in Bündner Senioren-Heim geht vor Gericht

Passanten griffen ein. Mann nach Attacke auf Juden in Zürich festgenommen

Passanten griffen einMann nach Attacke auf Juden in Zürich festgenommen

Meistgelesen

Bub wird aus Bus geworfen und muss bei Schnee heimlaufen
Anwälte wollen Cassis vor internationales Strafgericht zerren
Diese Namen tauchen in den neuen Epstein-Akten auf – harte Vorwürfe vor allem gegen Trump
Prinzessin Kate trifft überraschende Entscheidung
Lindsey Vonn gibt Olympia-Traum trotz Kreuzbandriss nicht auf