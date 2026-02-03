Anwälte wollen Cassis vor internationales Strafgericht zerren

Aussenminister Cassis wird angezeigt. sda

Eine Gruppe von Anwältinnen und Anwälten hat beim Internationalen Strafgerichtshof Anzeige gegen Bundesrat Ignazio Cassis eingereicht. Sie werfen dem Schweizer Aussenminister vor, durch politisches Handeln zur Fortsetzung mutmasslicher Kriegsverbrechen im Gazastreifen beigetragen zu haben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen 25 Juristinnen und Juristen haben Bundesrat Ignazio Cassis beim Internationalen Strafgerichtshof angezeigt.

Unterstützt wird die Anzeige von ehemaligen Schweizer Diplomaten und hohen Ex-EDA-Funktionären.

Cassis wird Beihilfe zu Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord vorgeworfen. Mehr anzeigen

Beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag ist eine Anzeige gegen Ignazio Cassis eingereicht worden. 25 Anwältinnen und Anwälte, mehrheitlich aus der Westschweiz, werfen dem Schweizer Aussenminister eine Mitschuld an mutmasslichen Kriegsverbrechen Israels im Gazastreifen vor.

Hinter der Anzeige steht die Vereinigung Stop Complicity, die von mehreren ehemaligen Schweizer Diplomaten unterstützt wird, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Zu den Unterzeichnern zählen unter anderem der frühere EDA-Generalsekretär Thomas Litscher, Ex-Botschafter Jean-Daniel Ruch sowie Jean-Daniel Vigny, langjähriger Schweizer Menschenrechtsvertreter bei der UNO.

In der 34-seitigen Eingabe wird Cassis vorgeworfen, trotz Warnungen internationaler Gerichte und Organisationen politisch, diplomatisch und wirtschaftlich zu Israels Vorgehen beigetragen zu haben. Konkret sprechen die Verfasser von Beihilfe zu Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit sowie Völkermord.

Cassis soll schwere Völkerrechtsverletzungen begangen haben

Thomas Litscher äussert sich in der Mitteilung besonders scharf. Er habe «keinen geringsten Zweifel», dass Cassis durch seine politische, diplomatische und moralische Unterstützung der israelischen Aktionen im Gazastreifen und im Westjordanland eine Mitschuld trage. Weiter heisst es, wenn das humanitäre Völkerrecht wieder den Stellenwert erhalten solle, den ihm die Schweiz seit Henri Dunant zuschreibe, müssten auch politische Verantwortungsträger zur Rechenschaft gezogen werden.

Die Anzeige wirft Cassis zudem vor, durch bewusstes Unterlassen die Fortsetzung schwerer Völkerrechtsverletzungen ermöglicht zu haben. Die militärische und sicherheitspolitische Zusammenarbeit der Schweiz mit Israel spiele dabei eine zentrale Rolle, argumentieren die Verfasser.

Der Schweizer Aussenminister ist nicht der einzige europäische Regierungsvertreter, gegen den eine solche Anzeige eingereicht wurde. Ähnliche juristische Schritte gegen Politiker in Frankreich und Italien werden von der Vereinigung ausdrücklich als Vorbild genannt.

Die Anzeige stellt den vorläufigen Höhepunkt einer seit Monaten anhaltenden Kritik an Cassis dar. Bereits im Sommer 2025 hatten Dutzende ehemalige Diplomatinnen und Diplomaten des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten in einem offenen Brief seine Haltung im Nahostkonflikt beanstandet. Auch Mitarbeitende des EDA hatten intern Kritik geäussert.

Cassis selbst hat in öffentlichen Stellungnahmen bislang darauf verzichtet, Israel einseitig für das militärische Vorgehen im Gazastreifen verantwortlich zu machen. Eine Stellungnahme des Aussendepartements zur Anzeige lag zunächst nicht vor.