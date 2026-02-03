Bundesrat und Aussenminister Ignazio Cassis. sda

Am Samstag fand die FDP-Delegiertenversammlung in Genf statt. Auch Bundesrat Ignazio Cassis war dabei. Er kam von Bern nach Genf mit dem Bundesratsjet – und flog damit später auch noch ins Tessin.

Bundesrat Ignazio Cassis reiste am Samstag mit dem Bundesratsjet nach Genf, um an der Delegiertenversammlung der FDP teilzunehmen. Dort hielt der Aussenminister eine Rede über die «Schrödingers Zeitwende» und befasst sich mit der Parteiparole zur SRG-Initiative.

Laut «20 Minuten» kam Cassis jedoch nicht von einem Auslandstermin, sondern aus Bern. Der Jet brachte ihn zum Kongresszentrum unweit der UNO. Nach der Veranstaltung ging es damit weiter nach Lugano Agno, in die Nähe seines Wohnorts.

Anschliessend flog die Maschine offenbar leer nach Bern zurück. Insgesamt war der Bundesflieger rund eineinhalb Stunden in der Luft.

Reise soll 10'800 Franken gekostet haben

Gemäss Verteidigungsdepartement (VBS) kostet der Einsatz der Citation Excel 7200 Franken pro Flugstunde. Die Reise am Samstag dürfte also rund 10’800 Franken betragen haben, wie «20 Minuten» weiter schreibt.

Das zuständige Aussendepartement (EDA) betont, Bundesräte würden im Inland «in erster Linie mit Auto oder Zug» reisen, Flugverbindungen seien lediglich in Ausnahmefällen vorgesehen.

Allerdings kommt diese «Ausnahme» bei Cassis nicht selten vor: 2024 nutzt er den Bundesratsflieger insgesamt 48-mal auf der Strecke von oder nach Lugano Agno. Kein anderes Mitglied der Landesregierung flog so häufig zwischen Wohnort und Hauptstadt. Mit dem Zug oder Auto hätte Cassis rund zwei Stunden nach Genf und fünf weitere Stunden ins Tessin gebraucht.