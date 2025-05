Bundesrat Cassis wird in offenen Briefen von SP und Grünen angegriffen: Er solle sein Schweigen beenden und mehr für die Menschen im Nahen Osten tun. sda

Die SP und Grüne sprechen im Kriegsgebiet Gaza öffentlich von «ethnischer Säuberung». Sie stellen in Petitionen Forderungen an Bundesrat Ignazio Cassis.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Bundesrat hat am Mittwoch 20 Millionen Franken für die humanitären Bedürfnisse im Nahen Osten bewilligt.

Nur ein Teil davon ist für die Menschen in Palästina bestimmt, denen laut Amnesty der Völkermord droht. Auch SP und Grüne sprechen jetzt öffentlich von «ethnischer Säuberung».

Ihre Petitionen erreichten innerhalb eines Tages über 50'000 Unterschriften. Sie fordern Bundesrat Cassis zum Handeln auf. Mehr anzeigen

Die beiden linken Parteien SP und Grüne erhöhen den Druck auf den Bundesrat. In offenen Briefen fordern sie Aussenminister Ignazio Cassis (FDP) dazu auf, angesichts der humanitären Katastrophe in Gaza nicht länger zu schweigen.

Sie werfen der Schweizer Regierung vor, sich nicht klar genug gegen die israelische Kriegsführung zu positionieren. Von Mittwochmittag bis Donnerstagmorgen haben mehr als 50'000 Personen die Appelle beider Parteien unterzeichnet.

Parteien kritisieren «Schweigen»

Die SP verlangt unter anderem, dass sich die Schweiz der Erklärung von 24 Staaten anschliesst, welche die sofortige Wiederaufnahme humanitärer Hilfslieferungen in den Gazastreifen fordern.

Zudem müsse der Bundesrat die Kriegsverbrechen im Nahostkonflikt deutlich benennen, sich für ein Ende der Gewalt einsetzen und die Zwei-Staaten-Lösung aktiv unterstützen. «Angesichts der drohenden ethnischen Säuberung darf die Schweiz nicht länger schweigen», schreiben SP-Co-Präsident*innen Mattea Meyer und Cédric Wermuth.

Auch die Grünen kritisieren das Verhalten der Landesregierung scharf. In ihrem offenen Brief ist von einem «ohrenbetäubenden Schweigen» im Angesicht einer Hungersnot und massiven Zerstörungen die Rede. Die Partei fordert einen sofortigen Waffenstillstand, die Anerkennung des Staates Palästina und ein klares Engagement der Schweiz gegen Verstösse des humanitären Völkerrechts. In einer Mitteilung sprechen die Grünen von über 50'000 Toten in Gaza, darunter fast 15'000 Kinder.

Keine UNRWA-Gelder für Palästina

Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom Mittwoch zwar zusätzliche Hilfsgelder gesprochen – insgesamt 20 Millionen Franken für verschiedene Organisationen. Wie die «Aargauer Zeitung» berichtet, dürfen davon aber nur neun Millionen direkt im besetzten palästinensischen Gebiet eingesetzt werden.

Die zehn Millionen Franken für das Palästinenserhilfswerk UNRWA hingegen sind ausschliesslich für Programme in Jordanien, Libanon und Syrien vorgesehen. Damit bleibt der Bundesrat deutlich hinter den Forderungen der SP und der Grünen zurück.

Bundesrat sprach 20 Millionen Franken

Laut der «NZZ» hat der Bundesrat seine Wortwahl gegenüber Israel zwar leicht verschärft. In einer Mitteilung heisst es, Israel sei als Besatzungsmacht verpflichtet, die Versorgung der Bevölkerung «unparteiisch und ohne Diskriminierung» sicherzustellen.

«Der Bundesrat ruft zu einem sofortigen und uneingeschränkten humanitären Zugang zum Gazastreifen, zur sofortigen und bedingungslosen Freilassung aller Geiseln sowie zur Rückkehr zur Waffenruhe auf.»

Doch während die EU und andere westliche Länder offen über Sanktionen diskutieren, bleibt die Schweiz bei Appellen und diplomatischen Formulierungen.

Für Wermuth und Meyer ist das zu wenig. In einer Stellungnahme kritisiert er, dass der Bundesrat «trotz der drohenden ethnischen Säuberung zu wenig starke Worte» finde. Die Regierung müsse «alles tun, um Menschenleben zu retten» und dürfe sich nicht länger hinter der Neutralität verstecken.

Im Parlament verlangt derweil SP-Nationalrat Fabian Molina vom Bundesrat klare Antworten: Aussenminister Cassis soll Stellung zum Vorwurf der «ethnischen Säuberung» durch Israel beziehen und darlegen, welche Massnahmen die Schweiz zur Verhinderung weiterer Verbrechen und zum «Schutz der Zivilbevölkerung im Gazastreifen, einschliesslich der israelischen Geiseln», ergreift.