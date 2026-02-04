Zwei Bundesräte wurden für eine Einstellung gerügt. KEYSTONE

Die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats rügt Aussenminister Ignazio Cassis und Wirtschaftsminister Guy Parmelin. Der Bundesrat ernannte den Ukraine-Delegierten Jacques Gerber ohne öffentliche Ausschreibung – ein Verstoss gegen das Bundespersonalrecht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Bundesrat ernannte 2024 Jacques Gerber zum Ukraine-Delegierten, ohne die Stelle öffentlich auszuschreiben.

Die Geschäftsprüfungskommission sieht darin einen klaren Verstoss gegen das Bundespersonalrecht.

Cassis und Parmelin rechtfertigten das Vorgehen mit Dringlichkeit – die GPK weist dieses Argument zurück. Mehr anzeigen

Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Nationalrats hat den Bundesrat für eine umstrittene Personalentscheidung gerügt. Konkret geht es um die Ernennung von Jacques Gerber zum Delegierten des Bundesrates für die Ukraine im Jahr 2024. Die Stelle wurde ohne öffentliche Ausschreibung vergeben – obwohl das Bundespersonalrecht ein solches Verfahren ausdrücklich vorsieht. Zunächst berichtete der «Blick» darüber.

Zuständig für das Dossier waren das Aussendepartement von Ignazio Cassis sowie das Wirtschaftsdepartement von Guy Parmelin. Beide Departemente verzichteten auf eine Ausschreibung und begründeten dies gegenüber der parlamentarischen Aufsicht mit der angeblichen Dringlichkeit der Stellenbesetzung.

Dieses Argument lässt die GPK jedoch nicht gelten. In ihrem Jahresbericht hält sie fest, dass zwischen dem Bundesratsbeschluss im April 2024 und dem Stellenantritt Anfang 2025 rund achteinhalb Monate lagen. Das sei «genügend Zeit für eine gesetzeskonforme Rekrutierung eines Top-Kaders mittels öffentlicher Ausschreibung», schreibt die Kommission laut der Zeitung.

Künftig müssen Vorgaben eingehalten werden

Besonders brisant: Das Eidgenössische Personalamt hatte im Vorfeld explizit darauf hingewiesen, dass eine Ausschreibung notwendig sei. Dennoch erhielt Gerber – ein FDP-Politiker und Parteikollege von Cassis – den mit rund 270’000 Franken dotierten Posten.

Die GPK fordert den Bundesrat nun unmissverständlich auf, künftig die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten. Die parlamentarische Aufsicht hält fest, dass der Verzicht auf Ausschreibungen nur in klar begründeten Ausnahmefällen zulässig sei – und diese im vorliegenden Fall nicht gegeben waren.

Zugleich verweist die Kommission darauf, dass es sich nicht um einen Einzelfall handelt. Auch in früheren Jahren wurden in Bundesbern mehrere prestigeträchtige Posten ohne Ausschreibung vergeben. Die GPK sieht darin ein strukturelles Problem und warnt vor einem Vertrauensverlust in die Bundesverwaltung.