Deutliche WorteZwei Bundesräte werden wegen Gesetzesverstoss gerügt
Sven Ziegler
4.2.2026
Die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats rügt Aussenminister Ignazio Cassis und Wirtschaftsminister Guy Parmelin. Der Bundesrat ernannte den Ukraine-Delegierten Jacques Gerber ohne öffentliche Ausschreibung – ein Verstoss gegen das Bundespersonalrecht.
Zuständig für das Dossier waren das Aussendepartement von Ignazio Cassis sowie das Wirtschaftsdepartement von Guy Parmelin. Beide Departemente verzichteten auf eine Ausschreibung und begründeten dies gegenüber der parlamentarischen Aufsicht mit der angeblichen Dringlichkeit der Stellenbesetzung.
Dieses Argument lässt die GPK jedoch nicht gelten. In ihrem Jahresbericht hält sie fest, dass zwischen dem Bundesratsbeschluss im April 2024 und dem Stellenantritt Anfang 2025 rund achteinhalb Monate lagen. Das sei «genügend Zeit für eine gesetzeskonforme Rekrutierung eines Top-Kaders mittels öffentlicher Ausschreibung», schreibt die Kommission laut der Zeitung.
Künftig müssen Vorgaben eingehalten werden
Besonders brisant: Das Eidgenössische Personalamt hatte im Vorfeld explizit darauf hingewiesen, dass eine Ausschreibung notwendig sei. Dennoch erhielt Gerber – ein FDP-Politiker und Parteikollege von Cassis – den mit rund 270’000 Franken dotierten Posten.
Die GPK fordert den Bundesrat nun unmissverständlich auf, künftig die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten. Die parlamentarische Aufsicht hält fest, dass der Verzicht auf Ausschreibungen nur in klar begründeten Ausnahmefällen zulässig sei – und diese im vorliegenden Fall nicht gegeben waren.
Zugleich verweist die Kommission darauf, dass es sich nicht um einen Einzelfall handelt. Auch in früheren Jahren wurden in Bundesbern mehrere prestigeträchtige Posten ohne Ausschreibung vergeben. Die GPK sieht darin ein strukturelles Problem und warnt vor einem Vertrauensverlust in die Bundesverwaltung.