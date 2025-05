Ignazio Cassis hat seine Kolleg*innen im Bundesrat zur Situation in Gaza informiert. sda

Der Bundesrat fordert eine sofortige Waffenruhe und ungehinderten humanitären Zugang in Gaza – nach langem Zögern und wachsendem Druck aus Politik und Zivilgesellschaft.

Nach langem Zögern bezieht der Bundesrat offiziell Stellung zum Krieg in Gaza. An seiner Sitzung vom Mittwoch forderte er eine sofortige Waffenruhe und ungehinderten humanitären Zugang. Die Lage sei «unerträglich», heisst es in der Mitteilung. Seit März seien über 3500 Menschen getötet worden, mehr als 600'000 erneut auf der Flucht.

Neu ist die Position des Bundesrats allerdings kaum – der Ton wird rhetorisch leicht verschärft. Vieles, was Aussenminister Ignazio Cassis nun im Namen der Regierung formuliert, hatte er bereits am vergangenen Freitag in einer persönlichen Stellungnahme gesagt: Humanitäre Hilfe sei Pflicht, Israel trage als Besatzungsmacht Verantwortung, die Hamas müsse alle Geiseln bedingungslos freilassen. Die diplomatischen Bemühungen der Schweiz sollen intensiviert werden, die Zwei-Staaten-Lösung bleibe der einzige gangbare Weg.

Bundesrat richtet drei Forderungen an Israel und Hamas

Konkrete neue Schritte sind in der Mitteilung vom Mittwoch nicht enthalten – mit Ausnahme der bereits in der Vorwoche angekündigten Gelder für humanitäre Organisationen. 9 Millionen davon fliessen an fünf NGOs im besetzten Palästinensergebiet, weitere 10 Millionen an das Hilfswerk UNRWA in der Region.

Konkret richtet der Bundesrat drei Forderungen an beide Konfliktparteien: humanitärer Zugang ohne Einschränkung, sofortige Waffenruhe und Freilassung der Geiseln, sowie neue diplomatische Initiativen. Israel wird dabei an seine völkerrechtliche Verantwortung erinnert. Die Genfer Konventionen verpflichteten zur Versorgung und zum Schutz der Zivilbevölkerung, so der Bundesrat.

«Als Besatzungsmacht trägt Israel gemäss den Genfer Konventionen eine besondere Verantwortung zum Schutz der Zivilbevölkerung.»

Der Schritt erfolgt unter wachsendem öffentlichen Druck. In einem offenen Brief hatten 15 Schweizer Hilfswerke gemeinsam mit prominenten Unterstützerinnen wie den Altbundesrätinnen Micheline Calmy-Rey und Ruth Dreifuss ein stärkeres Engagement verlangt. Auch jüdische Persönlichkeiten wie Rabbiner Reuven Bar Ephraïm warnten vor der «Tatenlosigkeit der Schweiz».

Zudem forderte die SP in einem eigenen Appell an Cassis eine klarere Haltung – und wurde nach eigenen Angaben von über 125’000 Menschen unterstützt. Die Partei prüft laut Mediensprecherin nun, «wie der Druck auf den Bundesrat weiter erhöht werden kann».