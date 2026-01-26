Wegen einer missglückten IT-Umstellung warten viele Arbeitslose seit Monaten auf ihre Versicherungsleistungen. sda

Die Einführung des Seco-Systems Asal 2 sorgt für Chaos bei der Arbeitslosenversicherung – viele Betroffene warten auf ihr Geld, die Politik verlangt Antworten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach der Einführung des neuen IT-Systems Asal 2 des Seco kommt es bei den Arbeitslosenkassen in der Schweiz zu massiven technischen Problemen.

Dadurch verzögern sich teils die Auszahlungen der Taggelder, was viele Arbeitslose in existenzielle Not bringt.

Die Politik fordert nun Aufklärung, während die Finanzkontrolle schon früher vor Risiken des Projekts gewarnt hatte.

Ein neues Computersystem bringt die Auszahlung von Arbeitslosengeldern in der Schweiz ins Wanken. «Aktuell müssen wir wohl von der grössten Krise bei einer Informatiksystemumstellung in der Arbeitslosenversicherung sprechen», schreibt der Leiter der grössten Arbeitslosenkasse in einer internen E-Mail an Unia-Mitarbeitende. Das Schreiben liegt dem «Tages-Anzeiger» vor.

Verantwortlich für die Störung ist Asal 2, das neue IT-System des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco). Es wurde zum Jahreswechsel eingeführt und soll schweizweit in allen 33 Arbeitslosenkassen die Berechnung und Auszahlung von Taggeldern steuern. Doch seit dem Start häufen sich technische Ausfälle – insbesondere bei der Plattform Job-Room, über die Arbeitssuchende ihre Unterlagen hochladen müssen, um Leistungen zu erhalten, schreibt die Zeitung weiter.

Für viele der rund 145’000 registrierten Arbeitslosen hat das gravierende Folgen. «Viele, die jetzt anrufen, sprechen nur schlecht Deutsch. Sie haben die Aufforderung zum früheren Einreichen schlicht nicht verstanden und stehen nun vor dem Nichts», sagt eine Mitarbeiterin einer Telefonzentrale einer Arbeitslosenkasse zum «Tages-Anzeiger». Laut ihr warteten manche Ratsuchende bereits seit Dezember auf ihr Geld, zwei hätten sich sogar aus Notunterkünften gemeldet, nachdem sie ihre Wohnungen verloren hätten.

Seco wies Berichte zuerst zurück

Das Seco wies zunächst Berichte über grössere Probleme zurück, sprach am Donnerstag dann aber von «technischen Schwierigkeiten», die man «mit Hochdruck» behebe. Auf Nachfrage von «Tages-Anzeiger» heisst es, man könne Verzögerungen «nicht vollständig ausschliessen». Intern erging am Freitag ein Aufruf an die Kassen, «bei anspruchsberechtigten Versicherten Vorschüsse» auszuzahlen.

Dabei warnte die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) schon seit Jahren vor Risiken bei der Entwicklung des Vorgängerprojekts Asalfutur. Ihre Prüfberichte bemängelten mangelnde Planung, schlechtes Risikomanagement und eine unklare Rollenverteilung. Fachleute sprechen in diesem Zusammenhang von «vermeidbaren Kinderkrankheiten».

Inzwischen befasst sich auch die Politik mit dem Fall. Ständerätin Flavia Wasserfallen (SP) verlangt, das Seco solle die Sozialkommission «über das Ausmass der Probleme und deren Behebung» informieren, schreibt die Zeitung.