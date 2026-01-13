Das war der Nationale Trauertag Bewegte Menschen, bewegende Worte und hoher Staatsbesuch aus Frankreich. Das war der Nationale Trauertag in Gedenken an die Opfer des Unglücks von Crans-Montana. 09.01.2026

Eine Karikatur des französischen Satiremagazins «Charlie Hebdo» über die Brandkatastrophe von Crans-Montana hat in der Schweiz Empörung ausgelöst – nun legt die Redaktion mit einer weiteren Zeichnung nach.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Satiremagazin «Charlie Hebdo» löste mit einer Karikatur über die Brandkatastrophe von Crans-Montana Empörung aus und wurde in den sozialen Medien als pietätlos kritisiert.

Der Kanton Wallis reichte daraufhin Strafanzeige ein.

Als Reaktion veröffentlichte das Magazin eine neue Zeichnung, die den Streit um die Grenzen der Pressefreiheit aufgreift. Mehr anzeigen

Letzte Woche sorgte das französische Satiremagazin «Charlie Hebdo» mit einer Karikatur für Empörung. Die Zeichnung spielt auf die Brandkatastrophe von Crans-Montana an, bei der in der Silvesternacht mindestens 40 Menschen ums Leben kamen.

Zu sehen sind darauf zwei brennende Skifahrer, die einen Hang hinabfahren. Die Bildunterschrift lautet: «Die Verbrannten fahren Ski», ein Wortspiel mit dem französischen Kultfilm Les Bronzés font du ski («Die Gebräunten fahren Ski») aus dem Jahr 1979.

In den sozialen Netzwerken wurde die Darstellung rasch als pietätlos und verletzend verurteilt.

Kurz darauf ging bei der Walliser Generalstaatsanwältin Beatrice Pilloud eine Strafanzeige gegen den «Charlie Hebdo»-Karikaturisten Eric Salch ein – zusätzlich zur Anzeige gegen die Zeitschrift. Gemäss den Mitautoren der Anzeige fällt die Karikatur unter Artikel 135 des Strafgesetzbuches, der die Formen der Gewaltdarstellung definiert.

Nun legt der Zeichner nach. Am Montag veröffentlichte die Zeitschrift «Charlie Hebdo» eine weitere Karikatur. Diesmal zeigt die Illustration zwei Armbrustschützen, die auf die Redaktion der Wochenzeitung zielen – versehen mit dem Kommentar: «Darf man mit den Schweizern blasphemieren?»

Erinnerung an ihr eigenes Schicksaal

Mit der Karikatur erinnert «Charlie Hebdo» an ihr eigenes Schicksal. Sie zeigt die Redaktionsräume der Zeitschrift, die von Armbrustschützen ins Visier genommen werden, im Stil eines finsteren Wilhelm Tell.

Das Blatt spielt dabei mit Doppeldeutigkeiten. Die Armbrust steht als Symbol für die Schweiz – und weckt gleichzeitig Erinnerungen an eine dunkle Stunde: den Anschlag auf die Redaktion von Charlie Hebdo am 7. Januar 2015.

Damals stürmten zwei Brüder, im Auftrag von al-Qaida und bewaffnet mit Sturmgewehren, während einer Redaktionssitzung das Büro des Magazins. Zwölf Menschen kamen ums Leben, darunter die bekannten Karikaturisten Charb, Cabu, Wolinski und Tignous.

Das Blutbad galt als Reaktion auf Karikaturen des Propheten Mohammed, die radikale Muslime als blasphemisch betrachteten. Nach dem Anschlag wurde Charlie Hebdo weltweit zu einem Symbol für die Pressefreiheit – das Motto «Je suis Charlie» ging um die Welt.

Unterschiedliche Reaktionen

Die Kommentare auf «X» sind unterschiedlich. Ein Nutzer kommentiert unter der neuen Karikatur: «Brilliant». Ein anderer meint nur: «haha».

Andere wiederum halten es für weniger lustig. «Das eigene Leid als Rechtfertigung zu benutzen, um das Leid anderer zu verspotten, ist keine Form von Freiheit, sondern Ausdruck intellektueller Unehrlichkeit. Wer selbst Opfer war, hat dadurch nicht das moralische Recht, die Tragödien anderer zu missachten und sich jeder Verantwortung zu entziehen», kommentiert ein Nutzer. «Erbärmlich», findet eine andere Userin.

«Charlie Hebdo» ist für provokante und oft bewusst grenzüberschreitende Karikaturen bekannt. Das Magazin beruft sich regelmässig auf die Presse- und Meinungsfreiheit, ist jedoch in der Vergangenheit mehrfach wegen Darstellungen zu realen Gewalttaten oder Todesfällen in die Kritik geraten.