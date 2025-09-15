  1. Privatkunden
Expertin erklärte, wofür Influencer stand «Mitschuld am Mord» – Eklat bei WDR-Interview zu Tötung von Charlie Kirk

Von Petar Marjanović

15.9.2025

«Mitschuld am Mord» – Eklat bei WDR-Interview zu Tötung von Charlie Kirk

«Mitschuld am Mord» – Eklat bei WDR-Interview zu Tötung von Charlie Kirk

Im WDR-Interview über den Mord am rechten US-Influencer Charlie Kirk geriet Journalistin Annika Brockschmidt unerwartet selbst ins Visier. Der Moderator konfrontierte sie mit Vorwürfen aus sozialen Medien, sie habe Mitschuld an der Tat.

12.09.2025

Im WDR-Interview über den Mord am rechten US-Influencer Charlie Kirk geriet Journalistin Annika Brockschmidt unerwartet selbst ins Visier. Der Moderator konfrontierte sie mit Vorwürfen aus sozialen Medien, sie habe Mitschuld an der Tat.

Von Petar Marjanović

15.09.2025, 04:30

15.09.2025, 09:08

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Journalistin Annika Brockschmidt verurteilte im WDR-Interview die Ermordung von US-Influencer Charlie Kirk, nannte ihn aber klar einen «rechtsextremen Aktivisten».
  • Als der Moderator sie mit Vorwürfen aus sozialen Medien konfrontierte, wonach ihre Kritik Mitschuld am Mord trage, reagierte sie fassungslos.
  • Nach der Sendung kritisierte sie das Vorgehen und erhielt dafür viel Solidarität.
Mehr anzeigen

Das Attentat auf den rechten US-Influencer Charlie Kirk sorgt für heftige Diskussionen – auch in Deutschland. In einem Interview mit WDR 5 am Freitagmorgen verurteilte die Journalistin Annika Brockschmidt mehrfach die Ermordung, machte aber zugleich deutlich, dass Kirks politische Agenda von «Menschenfeindlichkeit geprägt» gewesen sei.

Kirk sei ein «rechtsextremer Aktivist» gewesen, dessen Aussagen rassistisch, sexistisch und homofeindlich waren, sagte sie im «Morgenecho». Kurz vor 8 Uhr kam es jedoch während des Radiogesprächs zu einem Eklat.

blue News zeigt auf, was während der Sendung passiert ist.

Was sagte Annika Brockschmidt?

Brockschmidt beschäftigt sich seit Jahren mit der ultrarechten Bewegung in den USA. Das Gespräch begann mit der Frage des Radiomoderators Uwe Schulz, wie Kirk politisch einzuordnen sei: als «Aktivist des rechten Flügels» oder noch schärfer.

Annika Brockschmidt ist eine deutsche Journalistin, welche rechte Bewegungen in den USA intensiv verfolgt. (Archivbild)
Annika Brockschmidt ist eine deutsche Journalistin, welche rechte Bewegungen in den USA intensiv verfolgt. (Archivbild)
Bild: Stefanie Loos/re:publica/CC BY-SA 2.0

Brockschmidt antwortete: «Ich glaube, es ist eindeutig, dass Charlie Kirk ein rechtsextremer Aktivist war. Das sieht man, wenn man seine Ansichten durchgeht. Es gibt eine ganz lange Liste. Er äussert sich extrem rassistisch, sexistisch.» Er habe beispielsweise behauptet, schwarze Frauen könnten nicht für hohe Positionen qualifiziert sein. «Dahin würden sie nur kommen, wenn sie Weissen den Platz wegnehmen. Er hat Remigration unterstützt – das ist ein rechtsextremer Kampfbegriff für ethnische Säuberung.»

Sie warf Kirk ausserdem vor, die «Steinigung von Homosexuellen in der Bibel als positiv zitiert» zu haben. Zur Einordnung: Kirk bezeichnete die entsprechende Bibelstelle als «Gottes vollkommenes Gesetz in Bezug auf sexuelle Angelegenheiten». Umstritten ist, ob er damit tatsächlich die Steinigung befürwortete oder ob er die Stelle als Gegenbeispiel in einer politischen Diskussion anführte.

Brockschmidt betonte, ihr sei es wichtig, «die schreckliche Ermordung» zu verurteilen. «Das bedeutet aber nicht, dass man das politische Projekt von Charlie Kirk, das von Menschenfeindlichkeit geprägt war, verharmlosen darf», sagte sie.

«Nur weil Charlie Kirk wusste, wie man mit Debatten-Videos auf Social Media Viralität herstellt, wird er nicht zu einem Verteidiger der Meinungsfreiheit.»

Annika Brockschmidt

Deutsche Journalistin

In einer weiteren Antwort widersprach sie Darstellungen, Kirk sei ein «Kämpfer für die Meinungsfreiheit» gewesen. Sie verwies darauf, dass seine Organisation eine «Watchlist» gegen linke Professoren geführt habe. Betroffene hätten laut «Guardian»-Berichten damals von Gewalt- und Morddrohungen berichtet. Zudem habe Kirk deutlich gemacht, dass er nicht an Demokratie interessiert sei, sondern gezielt gegen Minderheiten hetzte. «Wie gesagt, nichts davon rechtfertigt seine Ermordung», betonte sie. Und: «Nur weil Charlie Kirk wusste, wie man mit Debatten-Videos auf Social Media Viralität herstellt, wird er nicht zu einem Verteidiger der Meinungsfreiheit.»

Wann kam es zum Eklat?

Daraufhin sagte der Moderator: «Sie haben mitbekommen, dass Sie selbst mit solchen Einlassungen jetzt in Social Media im Feuer stehen.»

Brockschmidt reagierte überrascht: «Wie meinen Sie das?» Der Moderator präzisierte, er habe auf X viele Beiträge gelesen, in denen ihr vorgeworfen werde, sie sei «die typische Vertreterin derer, die diesen Mord erst möglich gemacht hätten.»

«Wenn man sachliche Analyse so ins Gegenteil verkehrt, ist politische Debatte nicht mehr möglich.»

Annika Brockschmidt

Deutsche Journalistin

Die Journalistin zeigte sich hörbar fassungslos: «Oh wow, das habe ich noch nicht gesehen. Das ist eine masslose Unterstellung.» Sie kritisierte es als «bizarr», dass der Vorwurf während der Live-Sendung wiederholt wurde. «Wir wissen nichts über das Motiv. Und wenn man sachliche Analyse so ins Gegenteil verkehrt, ist politische Debatte nicht mehr möglich», sagte sie.

Wie reagierte die Journalistin nach der Sendung?

Nach der Sendung zeigte sich Brockschmidt erneut fassungslos. Auf Bluesky schrieb sie, in der Abmoderation sei ihr angekündigt worden, dass ihr «noch viele Konflikte bevorstehen» würden.

Ich wurde gerade in einem live Interview bei WDR 5 gefragt, was ich dazu sage, dass ich online angegangen werde, weil User sagen würden, Rhetorik wie meine habe zum Mord an Charlie Kirk geführt. In der Abmoderation wurde mir dann mitgeteilt, mir würden heute noch viele Konflikte bevorstehen...

— Annika Brockschmidt (@ardenthistorian.bsky.social) 12. September 2025 um 08:03

Wörtlich hatte der Radiomoderator gesagt: «Frau Brockschmidt, ich weiss, dass Ihnen jetzt auch noch einige Konflikte bevorstehen und wünsche Ihnen, dass Sie weiterhin so nüchtern und sachlich in der Analyse bleiben.»

Das Vorgehen sorgte auf Bluesky für scharfe Kritik. Eine Nutzerin schrieb: «Der Mann ist schon ewig Radiomoderator, er müsste doch um die Wirkung seiner Kommunikation wissen. Mich macht so etwas fassungslos, leider immer wieder.»

Auch WDR-Kollege Jörg Lengersdorf zeigte Solidarität: «Das ist wirklich seltsam entgleist. Volles Verständnis für deine Fassungslosigkeit. War auch krass irritiert, als der Verweis kam.» In einem Beitrag betont er, dem Radiomoderator «keine Böswilligkeit» unterstellen zu wollen.

Der WDR-Journalist kritisiert das Vorgehen seines Kollegen.
Der WDR-Journalist kritisiert das Vorgehen seines Kollegen.
Screenshot

Was sagt der Radiosender?

blue News hat beim Radiosender um eine Stellungnahme gebeten. Der Mediensprecher verwies auf die Erklärung des Radiomoderators auf dem Kurznachrichtendienst Bluesky. Darin schrieb dieser, er habe zum Zeitpunkt des Interviews nicht gewusst, welcher Bedrohung die Journalistin bereits ausgesetzt gewesen sei. Ihm sei lediglich «die abwehrende Polemik gegen sie» bekannt gewesen.

Weiter erklärte er: «Hätte ich das Risiko gekannt, die Situation zu verschärfen, hätte ich mich anders geäussert. Ich bedaure, das nicht getan zu haben, und habe dies auch Annika Brockschmidt persönlich mitgeteilt.»

