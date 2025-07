In Beinwil am See kam es im Juni zu einem Selbstunfall mit einem Mülllastwagen. Kantonspolizei Aargau

In Beinwil am See ist ein Müll-Lastwagen beim Rangieren von der Strasse abgekommen. Der Fahrer blieb zunächst unverletzt – stürzte jedoch beim Aussteigen und verletzte sich leicht.

An einem Mittwochmittag im Juni kam ein Müll-Lastwagen beim Rangieren von der Strasse ab. Der Lenker blieb beim Unfall selbst unverletzt, verletzte sich jedoch beim Verlassen des Fahrzeugs leicht. Das berichtet die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung vom Montag.

Der Selbstunfall ereignete sich am 19. Juni 2025, um 13 Uhr Uhr auf einer abschüssigen Quartierstrasse in Beinwil am See. Der 62-jährige Chauffeur war im Schritttempo mit Rangierarbeiten beschäftigt, als er von der Fahrbahn abkam. Die Front des Lastwagens hob sich dabei an.

Der Fahrer blieb beim Unfall unverletzt. Beim Aussteigen stürzte er jedoch und zog sich leichte Verletzungen zu. Die beiden Abfalllader, die sich auf dem Trittbrett am Heck des Fahrzeugs befanden, wurden nicht verletzt.

Am Mülllastwagen, an einem Obstbaum sowie an der Strasseneinrichtung entstand Sachschaden. Der Lastwagen musste durch ein Bergungsunternehmen wieder auf die Strasse gebracht werden.