Aargauer Polizeichef beleidigt Mann mit N-Wort – und schickt ihm E-Mail versehentlich

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Het de Burscht en Schade!» Aargauer Polizeichef beleidigt Mann mit N-Wort – und schickt ihm E-Mail versehentlich 

ai-scrape

6.9.2025 - 08:15

Die Regionalpolizei Rohrdorferberg-Reusstal ist in der Gemeinde Niederrohrdorf AG stationiert.
Die Regionalpolizei Rohrdorferberg-Reusstal ist in der Gemeinde Niederrohrdorf AG stationiert.
Symbolbild: Google Street View

Ein Aargauer Regionalpolizeichef hat eine beleidigende E-Mail versehentlich an den Betroffenen gesendet. Der Vorfall führt zu einer Anzeige und einer Verurteilung wegen Beschimpfung.

Dominik Müller

06.09.2025, 08:15

06.09.2025, 08:54

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Chef der Aargauer Regionalpolizei Rohrdorferberg-Reusstal ist wegen Beschimpfung verurteilt worden.
  • Er hatte eine E-Mail, in der einen Mann mit dem N-Wort versah, versehentlich an den Betroffenen geschickt.
  • Der Polizist erhielt eine bedingte Geldstrafe.
Mehr anzeigen

Ein Vorfall bei der Aargauer Regionalpolizei (Repol) Rohrdorferberg-Reusstal macht Schlagzeilen. Nachdem ein Beschuldigter im April Forderungen an die Repol gestellt hatte, zog Daniel Schreiber, Chef der Behörde, in einer E-Mail über ihn her: «Het de Burscht en Schade!! Aber überrascht mech ned, esch en Neger!!»

Dumm nur: Statt wie geplant an zwei Arbeitskollegen schickte Schreiber die Nachricht auch an den Betroffenen. Dieser brachte den Vorfall zur Anzeige. Nun ist Schreiber per Strafbefehl wegen Beschimpfung verurteilt worden, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet.

Schreiber erklärt gegenüber der Zeitung, er habe einen «schlechten Tag» gehabt und sich von den Forderungen des Mannes hinreissen lassen. Er habe sich daraufhin erfolglos darum bemüht, sich bei ihm zu entschuldigen.

Zu Geldtrafe verurteilt

Der Strafbefehl umfasst eine bedingte Geldstrafe von 10 Tagessätzen zu 260 Franken, eine Verbindungsbusse von 600 Franken und Strafbefehlsgebühren von 600 Franken. Schreiber akzeptiert das Urteil.

Der Straftatbestand Rassismus kam nicht zur Anwendung, weil die Äusserung nicht öffentlich gemacht wurde, wie die Staatsanwaltschaft auf Anfrage er «Aargauer Zeitung» erläutert. Zudem sei zwar die Würde des Mannes herabgesetzt, nicht aber dessen Ehre angegriffen worden.

Das Aargauer Departement Volkswirtschaft und Inneres verzichtet auf eine Stellungnahme. Schreiber wird Ende April 2026 in den Ruhestand treten, was laut seiner Aussage aber nicht mit dem Vorfall in Verbindung steht.

Mehr aus dem Ressort

Bund verlangt Sicherheitsprüfung. Polizei und Astra stoppen Zekis Kebab-Liefer-Roboter

Bund verlangt SicherheitsprüfungPolizei und Astra stoppen Zekis Kebab-Liefer-Roboter

Kantonale Abstimmungen. Staatskanzlei Solothurn wirft SVP «wesentliche Fehlinformationen» vor

Kantonale AbstimmungenStaatskanzlei Solothurn wirft SVP «wesentliche Fehlinformationen» vor

Dubiose Deals mit Panzerteilen. Externes Ruag-Gutachten kostete über 10 Millionen Franken

Dubiose Deals mit PanzerteilenExternes Ruag-Gutachten kostete über 10 Millionen Franken

Meistgelesen

Wagt Selenskyj wieder einen Angriff auf die Kertsch-Brücke?
Aargauer Polizeichef beleidigt Mann mit N-Wort – und schickt ihm E-Mail versehentlich
Selenskyj: «Putin kann nach Kiew kommen» +++ USA wollen Militärhilfe für Europa kürzen
Trump gab Befehl für geheime Mission in Nordkorea – sie endete im Desaster
Zahnlücke weg und Embolo beisst gleich zweimal zu!