Chemie-Alarm in Volketswil ZH: Feuerwehr und Sanität sind mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Das Gelände wurde abgesperrt, Spezialisten in Schutzanzügen sind vor Ort.

Redaktion blue News Petar Marjanović

In Volketswil ZH ist es am Dienstagvormittag zu einem Chemieunfall gekommen. Laut einem Reporter von blue News stehen zahlreiche Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr und Sanität rund um das Hallenbad Feldhof im Einsatz. Das Gelände wurde weiträumig abgesperrt, Rettungskräfte in Schutzanzügen sind vor Ort.

Wie die Kantonspolizei Zürich bestätigt, kam es kurz vor 11.30 Uhr in dem Gebäude, in dem sich auch das Hallenbad befindet, zu einem Zwischenfall, bei dem chemische Stoffe in die Luft gelangten. «Fachleute von verschiedenen Institutionen sind aktuell im Gebäude, um die Ursache abzuklären», sagte Polizeisprecher Kenneth Jones vor Ort. Die genaue Ursache ist weiterhin unklar.

Die genaue Ursache ist weiterhin unklar, sagt Kapo-Sprecher Kenneth Jones. blue news

Vorsorglich wurden die benachbarte Primarschule Feldhof sowie der angrenzende Kindergarten evakuiert. Alle evakuierten Personen wurden auf dem Schulhausplatz von Rettungskräften untersucht. Zwölf Personen – zehn Erwachsene und zwei Kinder – wurden dabei genauer unter die Lupe genommen. «Wir konnten bei niemandem gesundheitliche Schäden oder Verletzungen feststellen», so Jones weiter.

Die Schule Feldhof ist mit rund 500 Schüler*innen die grösste Primarschule der Gemeinde. Der Unterricht soll gemäss Schulleitung um 14 Uhr wieder aufgenommen werden. Beide Schulhäuser werden wieder normal betrieben, das Gebäude mit dem Hallenbad bleibt jedoch vorerst auf unbestimmte Zeit gesperrt.

Neben der Kantonspolizei Zürich stehen auch Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich, die Feuerwehr Volketswil, der Rettungsdienst von Schutz & Rettung Zürich, das Spital Uster sowie das Amt für Wasser im Einsatz. Die Abklärungen zur Ursache des Chemieunfalls dauern zur Stunde noch an.