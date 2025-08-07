Chihuahua Philipp: Teierischer Held rettet Herrchen. Air Zermatt

Ein Mann stürzt in eine Gletscherspalte, doch sein Hund Philipp wird zum Helden, indem er die Retter zum Unfallort führt. Im Podcast erzählt Jan, wie sein treuer Begleiter ihm das Leben rettete.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Anfang Juli ist Jan auf dem Feegletscher bei Saas-Fee VS in eine achte Meter tiefe Felsspalte gestürzt.

Ein Tourist, der Hilferufe hörte, alarmierte Rettungskräfte.

Air Zermatt begann die Suche und entdeckte schliesslich Jans Chihuahua Philipp auf einem Felsen.

So wurde auch das Loch und Verunglückte gefunden und gerettet. Mehr anzeigen

Ein dramatischer Vorfall ereignete sich Anfang Juli auf dem Feegletscher bei Saas-Fee VS, als Jan in eine tiefe Gletscherspalte stürzte. Sein kleiner Hund Philipp, ein Chihuahua mit Papillon-Anteilen, wurde zum unerwarteten Helden, indem er die Rettungskräfte zur Unfallstelle führte.

Jan teilt seine Erlebnisse im «Alpha Zulu»-Podcast von Air Zermatt und beschreibt, wie das Tier ihm das Leben rettete. Jan, der ursprünglich aus Tschechien stammt und seit Juni in Saas-Fee lebt, erhielt den Chihuahua vor zwei Jahren von seinem Vater.

Die beiden sind unzertrennlich und unternehmen oft lange Wanderungen. An einem warmen Tag im Juli brachen sie zu einer Wanderung zur Längflue auf. Jan wollte näher zum Gletscher, als er plötzlich acht Meter tief in eine Spalte fiel. Glücklicherweise landete er auf einer Eisbrücke, die ihn vor einem weiteren Absturz bewahrte, obwohl er sich die Schulter auskugelte.

Tourist hört Hilferuf

Während Jan in der Spalte gefangen war, konnte er Philipp hören, der draussen jaulte. Jan versuchte, mit einem Walkie-Talkie Hilfe zu rufen, doch zunächst ohne Erfolg. Schliesslich hörte ein Tourist seinen Hilferuf und alarmierte die Rettungskräfte.

Die Air Zermatt startete sofort eine Suchaktion mit einem Helikopter, musste jedoch wegen Treibstoffmangels zunächst umkehren. Nach 40 Minuten erfolgloser Suche entdeckte ein Rettungsspezialist schliesslich Philipp, der auf einem Felsen stand.

Mit einem Dreibein holen die Retter Herrchen Jan aus der Spalte. Philipp schaut zu. Air Zermatt

Der Helikopter flog näher heran und fand das Loch, in das Jan gefallen war. Die Rettungskräfte setzten ein Dreibein ein, um Jan aus der Spalte zu bergen. Er war unterkühlt und nass, aber erleichtert, als er endlich gerettet wurde. Auch Philipp zeigte seine Freude, indem er um Jan herum im Schnee tanzte.

Jan ist seinem Hund unendlich dankbar und sagt, dass er dasselbe für Philipp tun würde, wenn dieser in Not geriete. Diese aussergewöhnliche Rettungsgeschichte zeigt, wie wichtig es ist, bei Rettungsmissionen kreativ zu denken, wie Air-Zermatt-Mediensprecher Bruno Kalbermatten gegenüber «20 Minuten» betont: «Dass ein Hund uns so zum Patienten führt, das ist bisher noch nicht vorgekommen.»