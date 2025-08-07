  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Jass Fédéral
  4. Kreuzworträtsel
  5. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Tierischer Held in Saas-Fee VS Herrchen fällt in Gletscherspalte – Chihuahua Philipp führt Retter zu ihm

ai-scrape

7.8.2025 - 11:23

Chihuahua Philipp: Teierischer Held rettet Herrchen.
Chihuahua Philipp: Teierischer Held rettet Herrchen.
Air Zermatt

Ein Mann stürzt in eine Gletscherspalte, doch sein Hund Philipp wird zum Helden, indem er die Retter zum Unfallort führt. Im Podcast erzählt Jan, wie sein treuer Begleiter ihm das Leben rettete.

07.08.2025, 11:23

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Anfang Juli ist Jan auf dem Feegletscher bei Saas-Fee VS in eine achte Meter tiefe Felsspalte gestürzt.
  • Ein Tourist, der Hilferufe hörte, alarmierte Rettungskräfte.
  • Air Zermatt begann die Suche und entdeckte schliesslich Jans Chihuahua Philipp auf einem Felsen.
  • So wurde auch das Loch und Verunglückte gefunden und gerettet.
Mehr anzeigen

Ein dramatischer Vorfall ereignete sich Anfang Juli auf dem Feegletscher bei Saas-Fee VS, als Jan in eine tiefe Gletscherspalte stürzte. Sein kleiner Hund Philipp, ein Chihuahua mit Papillon-Anteilen, wurde zum unerwarteten Helden, indem er die Rettungskräfte zur Unfallstelle führte.

Jan teilt seine Erlebnisse im «Alpha Zulu»-Podcast von Air Zermatt und beschreibt, wie das Tier ihm das Leben rettete. Jan, der ursprünglich aus Tschechien stammt und seit Juni in Saas-Fee lebt, erhielt den Chihuahua vor zwei Jahren von seinem Vater. 

Die beiden sind unzertrennlich und unternehmen oft lange Wanderungen. An einem warmen Tag im Juli brachen sie zu einer Wanderung zur Längflue auf. Jan wollte näher zum Gletscher, als er plötzlich acht Meter tief in eine Spalte fiel. Glücklicherweise landete er auf einer Eisbrücke, die ihn vor einem weiteren Absturz bewahrte, obwohl er sich die Schulter auskugelte.

Tourist hört Hilferuf

Während Jan in der Spalte gefangen war, konnte er Philipp hören, der draussen jaulte. Jan versuchte, mit einem Walkie-Talkie Hilfe zu rufen, doch zunächst ohne Erfolg. Schliesslich hörte ein Tourist seinen Hilferuf und alarmierte die Rettungskräfte.

Die Air Zermatt startete sofort eine Suchaktion mit einem Helikopter, musste jedoch wegen Treibstoffmangels zunächst umkehren. Nach 40 Minuten erfolgloser Suche entdeckte ein Rettungsspezialist schliesslich Philipp, der auf einem Felsen stand.

Mit einem Dreibein holen die Retter Herrchen Jan aus der Spalte. Philipp schaut zu.
Mit einem Dreibein holen die Retter Herrchen Jan aus der Spalte. Philipp schaut zu.
Air Zermatt

Der Helikopter flog näher heran und fand das Loch, in das Jan gefallen war. Die Rettungskräfte setzten ein Dreibein ein, um Jan aus der Spalte zu bergen. Er war unterkühlt und nass, aber erleichtert, als er endlich gerettet wurde. Auch Philipp zeigte seine Freude, indem er um Jan herum im Schnee tanzte.

Jan ist seinem Hund unendlich dankbar und sagt, dass er dasselbe für Philipp tun würde, wenn dieser in Not geriete. Diese aussergewöhnliche Rettungsgeschichte zeigt, wie wichtig es ist, bei Rettungsmissionen kreativ zu denken, wie Air-Zermatt-Mediensprecher Bruno Kalbermatten gegenüber «20 Minuten» betont: «Dass ein Hund uns so zum Patienten führt, das ist bisher noch nicht vorgekommen.»

Meistgelesen

Keller-Sutter kontert Trump: «Ich habe sehr wohl zugehört»
So reagieren Schweizer Unternehmen auf den US-Zollschock
So viel kostet es, Trumps fliegendes «Gratis-Geschenk» aus Katar umzubauen
Wanderer ein Jahr vermisst – dann wird er dank KI entdeckt
Nächstes Aushängeschild verabschiedet sich von SRF

Videos aus dem Ressort

US-Zoll-Hammer lässt Schweizer Käse-Produzenten zittern

US-Zoll-Hammer lässt Schweizer Käse-Produzenten zittern

STORY: Schweizer Produzenten von Gruyère-Käse bereiten sich auf einen starken Rückgang ihrer Umsätze in den USA vor. Denn der US-Präsident Donald Trump will ab Donnerstag, den 7. August, einen Zoll von 39 Prozent auf Schweizer Waren erheben. Anthony Margot, Gruyère Produzent «Um den Schock abzufedern, haben wir die Gruyère-Produktion bereits leicht reduziert. Das bedeutet, dass  Käsehersteller Umsatzeinbussen erleiden werden. Auch wir. Wir investieren weiterhin in Marketing. Und falls wir in andere Märkte expandieren müssen, werden wir das tun. Aber wir können ein Absatzgebiet wie die USA nicht über Nacht ersetzen. Das ist klar.» Die USA sind vor Deutschland der wichtigste Exportmarkt der Schweiz, mit fast 19 Prozent Anteil am Gesamtexport. Die Zölle zahlen zwar die Importeure und damit schlussendlich die US-Verbraucher. Aber Schweizer Produkte wie zum Beispiel Käse könnten dann so teuer werden, dass die Bestellungen einbrechen. Daher macht man sich Sorgen. Denn die US-Zölle könnten der Branche in diesem Jahr  Millionenverluste zufügen.

06.08.2025

Milli Vanilli singt «She's a Maniac» in Ostermundigen BE

Milli Vanilli singt «She's a Maniac» in Ostermundigen BE

Fabrice Morvan von Milli Vanilli trat am 1. August in Ostermundigen live auf – ohne Playback. 35 Jahre nach dem grössten Betrugsskandal der Popgeschichte zeigte er, dass er doch singen kann.

04.08.2025

Milli Vanilli kann doch singen – Video aus Ostermundigen zeigt es

Milli Vanilli kann doch singen – Video aus Ostermundigen zeigt es

Fabrice Morvan von Milli Vanilli trat am 1. August in Ostermundigen live auf – ohne Playback. 35 Jahre nach dem grössten Betrugsskandal der Popgeschichte zeigte er, dass er doch singen kann.

04.08.2025

US-Zoll-Hammer lässt Schweizer Käse-Produzenten zittern

US-Zoll-Hammer lässt Schweizer Käse-Produzenten zittern

Milli Vanilli singt «She's a Maniac» in Ostermundigen BE

Milli Vanilli singt «She's a Maniac» in Ostermundigen BE

Milli Vanilli kann doch singen – Video aus Ostermundigen zeigt es

Milli Vanilli kann doch singen – Video aus Ostermundigen zeigt es

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Bondo GR. Tscheche (49) stürzt am Pizzo Badile in den Tod

Bondo GRTscheche (49) stürzt am Pizzo Badile in den Tod

Meilen ZH. Töfffahrer verstirbt nach heftiger Kollision noch am Unfallort

Meilen ZHTöfffahrer verstirbt nach heftiger Kollision noch am Unfallort

Street Parade 2025. Tipps und Tricks – So überstehst du Zürichs heisseste Party des Jahres

Street Parade 2025Tipps und Tricks – So überstehst du Zürichs heisseste Party des Jahres