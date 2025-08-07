Ein dramatischer Vorfall ereignete sich Anfang Juli auf dem Feegletscher bei Saas-Fee VS, als Jan in eine tiefe Gletscherspalte stürzte. Sein kleiner Hund Philipp, ein Chihuahua mit Papillon-Anteilen, wurde zum unerwarteten Helden, indem er die Rettungskräfte zur Unfallstelle führte.
Jan teilt seine Erlebnisse im «Alpha Zulu»-Podcast von Air Zermatt und beschreibt, wie das Tier ihm das Leben rettete. Jan, der ursprünglich aus Tschechien stammt und seit Juni in Saas-Fee lebt, erhielt den Chihuahua vor zwei Jahren von seinem Vater.
Die beiden sind unzertrennlich und unternehmen oft lange Wanderungen. An einem warmen Tag im Juli brachen sie zu einer Wanderung zur Längflue auf. Jan wollte näher zum Gletscher, als er plötzlich acht Meter tief in eine Spalte fiel. Glücklicherweise landete er auf einer Eisbrücke, die ihn vor einem weiteren Absturz bewahrte, obwohl er sich die Schulter auskugelte.
Tourist hört Hilferuf
Während Jan in der Spalte gefangen war, konnte er Philipp hören, der draussen jaulte. Jan versuchte, mit einem Walkie-Talkie Hilfe zu rufen, doch zunächst ohne Erfolg. Schliesslich hörte ein Tourist seinen Hilferuf und alarmierte die Rettungskräfte.
Die Air Zermatt startete sofort eine Suchaktion mit einem Helikopter, musste jedoch wegen Treibstoffmangels zunächst umkehren. Nach 40 Minuten erfolgloser Suche entdeckte ein Rettungsspezialist schliesslich Philipp, der auf einem Felsen stand.
Der Helikopter flog näher heran und fand das Loch, in das Jan gefallen war. Die Rettungskräfte setzten ein Dreibein ein, um Jan aus der Spalte zu bergen. Er war unterkühlt und nass, aber erleichtert, als er endlich gerettet wurde. Auch Philipp zeigte seine Freude, indem er um Jan herum im Schnee tanzte.
Jan ist seinem Hund unendlich dankbar und sagt, dass er dasselbe für Philipp tun würde, wenn dieser in Not geriete. Diese aussergewöhnliche Rettungsgeschichte zeigt, wie wichtig es ist, bei Rettungsmissionen kreativ zu denken, wie Air-Zermatt-Mediensprecher Bruno Kalbermatten gegenüber «20 Minuten» betont: «Dass ein Hund uns so zum Patienten führt, das ist bisher noch nicht vorgekommen.»
STORY: Schweizer Produzenten von Gruyère-Käse bereiten sich auf einen starken Rückgang ihrer Umsätze in den USA vor. Denn der US-Präsident Donald Trump will ab Donnerstag, den 7. August, einen Zoll von 39 Prozent auf Schweizer Waren erheben. Anthony Margot, Gruyère Produzent «Um den Schock abzufedern, haben wir die Gruyère-Produktion bereits leicht reduziert. Das bedeutet, dass Käsehersteller Umsatzeinbussen erleiden werden. Auch wir. Wir investieren weiterhin in Marketing. Und falls wir in andere Märkte expandieren müssen, werden wir das tun. Aber wir können ein Absatzgebiet wie die USA nicht über Nacht ersetzen. Das ist klar.» Die USA sind vor Deutschland der wichtigste Exportmarkt der Schweiz, mit fast 19 Prozent Anteil am Gesamtexport. Die Zölle zahlen zwar die Importeure und damit schlussendlich die US-Verbraucher. Aber Schweizer Produkte wie zum Beispiel Käse könnten dann so teuer werden, dass die Bestellungen einbrechen. Daher macht man sich Sorgen. Denn die US-Zölle könnten der Branche in diesem Jahr Millionenverluste zufügen.
Fabrice Morvan von Milli Vanilli trat am 1. August in Ostermundigen live auf – ohne Playback. 35 Jahre nach dem grössten Betrugsskandal der Popgeschichte zeigte er, dass er doch singen kann.
Fabrice Morvan von Milli Vanilli trat am 1. August in Ostermundigen live auf – ohne Playback. 35 Jahre nach dem grössten Betrugsskandal der Popgeschichte zeigte er, dass er doch singen kann.
