Chihuahua weist Rettungsteam zu Mann in Gletscherspalte

Ein Chihuahua half am Feegletscher bei der Rettung seines in eine Gletscherspalte gestürzten Halters, indem er das Rettungsteam auf die Unfallstelle aufmerksam machte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Chihuahua hat auf dem Feegletscher oberhalb von Saas-Fee VS bei der Rettung eines Mannes geholfen.

Das Lokalisieren der Unfallstelle sei auf das Verhalten des Hundes zurückzuführen.

Er machte ein Rettungsteam auf seinen in einer Gletscherspalte verunfallten Halter aufmerksam. Mehr anzeigen

Ein Chihuahua hat am Freitag auf dem Feegletscher oberhalb von Saas-Fee VS bei der Rettung eines Mannes geholfen. Er machte ein Rettungsteam auf seinen in einer Gletscherspalte verunfallten Halter aufmerksam.

Der Mann war am frühen Freitagnachmittag mit seinem kleinen Hund auf dem Feegletscher unterwegs, als er durch eine Schneebrücke brach und in eine Spalte stürzte, wie die Flugrettung Air Zermatt am Sonntag mitteilte. Der Verunfallte habe mit einem Amateur-Funkgerät nach Hilfe gerufen. Eine Person in der Nähe habe den Notruf empfangen und die Rettungswache alarmiert.

Hund hilft dem Rettungsteam

Der Mann im Gletschereis konnte laut Communiqué nicht auf Anhieb lokalisiert werden. Die Gletscherfläche sei weit und das Loch kaum auszumachen gewesen.

Das Rettungsteam entdeckte auf einem Stein eine kleine Bewegung: einen Chihuahua, wie es weiter hiess. Direkt daneben habe sich das Einsturzloch befunden. Das Lokalisieren der Unfallstelle sei auf das Verhalten des Hundes zurückzuführen.

Das Team von Air Zermatt konnte laut Communiqué den Mann retten und samt Hund in ein Spital nach Visp fliegen.