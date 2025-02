Ai Weiwei soll Einreise in die Schweiz verweigert worden sein

Ai Weiwei, Künstler und Menschenrechtsaktivist, steht auf der Fraktionsebene des Bundestags. Foto: Michael Kappeler/dpa sda

Der weltbekannte Künstler und Aktivist Ai Weiwei wird an der Einreise in die Schweiz gehindert. Offizieller Grund: Ein fehlendes Visum. Er muss am Flughafen Zürich übernachten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der chinesische Künstler Ai Weiwei wurde an der Einreise in die Schweiz gehindert und musste die Nacht auf einer Bank am Flughafen verbringen.

Laut Behörden besass er kein gültiges Visum, weshalb er am nächsten Morgen nach London zurückgeschickt wurde.

Der Vorfall wirft Fragen zum Umgang der Schweiz mit internationalen Künstlern und Aktivisten auf, während die genauen Hintergründe noch unklar sind. Mehr anzeigen

Der weltbekannte chinesische Künstler und Aktivist Ai Weiwei wurde am Montagabend an der Einreise in die Schweiz gehindert. Laut eigenen Angaben teilten ihm die Behörden mit: «Das ist die Schweiz, nicht Portugal.»

In einem Social-Media-Beitrag schilderte Ai Weiwei seine Situation: «Ich schlafe heute auf einer Bank mit einer Decke und warte auf meine Abschiebung am nächsten Morgen um 6.50 Uhr.» Dazu veröffentlichte er behördliche Formulare, die seine Rückführung nach London Heathrow am Dienstagmorgen bestätigen, wie «20 Minuten» schreibt.

Die genauen Gründe für die Einreiseverweigerung sind derzeit unklar. Auf den Formularen wird angegeben, dass Ai Weiwei kein gültiges Visum für die Schweiz besass. Er musste am Flughafen Zürich übernachten.

Ai Weiwei, oft als «soziales Gewissen Chinas» bezeichnet, ist für seine regierungskritischen Äusserungen bekannt. 2011 wurde er in China inhaftiert und durfte bis 2015 das Land nicht verlassen. Sein aktueller Aufenthaltsstatus ist unklar, jedoch lebt er Berichten zufolge seit einigen Jahren in Europa, zuletzt in Portugal.

