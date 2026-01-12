Implantate zerbröseln im Körper – jetzt steht Berner Starchirurg vor Gericht

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Alle Patienten mit Folgeschäden Implantate zerbröseln im Körper – jetzt steht Berner Starchirurg vor Gericht

SDA

12.1.2026 - 07:18

Der beschuldigte Chirurg brachte das fehlerhafte Implantat im Berner Salem-Spital zum Einsatz.
Der beschuldigte Chirurg brachte das fehlerhafte Implantat im Berner Salem-Spital zum Einsatz.
Imago

In Bern beginnt am Montag der Strafprozess gegen den renommierten Chirurgen Max Aebi. Ihm wird vorgeworfen, sieben Patienten fehlerhafte Implantate eingesetzt und sie danach im Stich gelassen zu haben.

,

Keystone-SDA, Dominik Müller

12.01.2026, 07:18

12.01.2026, 07:19

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Berner Chirurg Max Aebi steht ab Montag wegen des Vorwurfs schwerer Körperverletzung vor Gericht.
  • Er soll laut Anklage sieben Patienten unausgereifte Bandscheibenimplantate eingesetzt haben.
  • Die Implantate sollen laut Staatsanwaltschaft bei allen Betroffenen versagt und bleibende Schäden verursacht haben, obwohl bereits Tierversuche auf Mängel hingewiesen hatten.
  • Das Verfahren könnte über eine Woche dauern, mit einem Urteil am 9. Februar.
Mehr anzeigen

Der prominente Berner Chirurg Max Aebi steht ab Montag wegen des Vorwurfs der schweren Körperverletzung vor dem Regionalgericht Bern-Mittelland. Die Staatsanwaltschaft legt ihm zur Last, mehreren Patienten unausgereifte Bandscheibenimplantate eingesetzt zu haben.

Sie wirft dem Chirurgen weiter vor, Betroffene im Stich gelassen zu haben. Dies geht aus der Anklageschrift hervor, die der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vorliegt. Für den Chirurgen gilt die Unschuldsvermutung.

Die Verhandlungen könnten länger als eine Woche dauern. Die Urteilseröffnung ist auf den 9. Februar angesetzt. Zu Wort kommen sollen nebst dem Arzt auch Patientinnen und Patienten, ein mit der Materie vertrauter Chefarzt eines Zürcher Spitals und eine weitere Expertin.

Anwältin wies Vorwürfe zurück

Gemäss der zuständigen Staatsanwältin sollen die künstlichen Bandscheiben bei allen sieben vom Chirurgen operierten Patienten versagt und körperliche Schäden an der Wirbelsäule hinterlassen haben.

Die Anwältin des Chirurgen hatte die Vorwürfe vor zwei Jahren gegenüber den Tamedia-Zeitungen zurückgewiesen. Ihr Klient habe sich im Zusammenhang mit dem Fall «sowohl rechtlich als auch berufsethisch korrekt verhalten».

Mängel bereits bei Tierversuchen

Der sogenannte Implantateskandal wurde 2018 durch ein internationales Recherche-Team mit Beteiligung von Tamedia publik. Aebi soll die Entwicklung des Bandscheibenimplantats «Cadisc-L» wissenschaftlich begleitet und das Produkt zwischen 2011 und 2013 im Salem-Spital in Bern selbst sieben Patientinnen und Patienten eingesetzt haben.

Die Prothese vertrieb die inzwischen Konkurs gegangene britische Firma Ranier. Wie aus der Anklageschrift hervorgeht, sollen bereits Tierversuche Mängel gezeigt haben. Trotzdem kam das Produkt im Jahr 2010 auf den Markt. Europaweit soll es danach bei Dutzenden Patienten zu schweren Komplikationen gekommen sein. Später wurde das Implantat zurückgerufen.

Bereits 2019 war der Chirurg vor dem Berner Obergericht mit dem Anliegen abgeblitzt, dass sich seine Patientinnen und Patienten nicht mehr in der Öffentlichkeit äussern dürfen.

Meistgelesen

Streit auf Kirchenreise – Teilnehmer zerrt Pfarrerin vor Gericht
Implantate zerbröseln im Körper – jetzt steht Berner Starchirurg vor Gericht
80 Verletzte sind weiterhin in Spitalpflege +++ Treppe wurde zur Todesfalle
Barça schlägt Real spektakulär und gewinnt erneut den spanischen Supercup
3 Fragen zu Europas politischer Zukunft, die zu denken geben

Videos aus dem Ressort

Brandtragödie in Crans-Montana: Suche nach Ursache

Brandtragödie in Crans-Montana: Suche nach Ursache

Nach der Brandtragödie in der Silvesternacht im Nobel-Skiort Crans-Montana sind am Freitag viele Fragen offen. Politiker, Staatsanwältin und Polizei bringen ihre Erschütterung zum Ausdruck.

09.01.2026

Berlin im Dunkeln: Südwesten startet ohne Strom in die Woche

Berlin im Dunkeln: Südwesten startet ohne Strom in die Woche

Tausende Menschen müssen am 5. Januar 2026 weiter ohne Heizung und Strom in die Woche starten – bei Schnee und eisigen Aussentemperaturen. Nach dem grossen Stromausfall wegen eines Brandanschlags bleiben mehrere Schulen geschlossen.

06.01.2026

Notaufnahme am Limit: Dutzende Böller-Verletzte in Berlin

Notaufnahme am Limit: Dutzende Böller-Verletzte in Berlin

In der Silvesternacht kommen die Krankenhäuser in Deutschland regelmässig an ihre Grenzen – so auch das Unfallkrankenhaus in Berlin-Marzahn. O-Ton Stefanie Kerstens, Radiologie Assistentin: «In der Silvesternacht jetzt haben wir immer viele Böllerverletzungen und unter anderem sieht man es ja, hier ist schon ein starkes Ausmass an der Verletzung, da fehlt schon sämtliche Finger, sowas sieht man öfters.»

01.01.2026

Brandtragödie in Crans-Montana: Suche nach Ursache

Brandtragödie in Crans-Montana: Suche nach Ursache

Berlin im Dunkeln: Südwesten startet ohne Strom in die Woche

Berlin im Dunkeln: Südwesten startet ohne Strom in die Woche

Notaufnahme am Limit: Dutzende Böller-Verletzte in Berlin

Notaufnahme am Limit: Dutzende Böller-Verletzte in Berlin

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Aktuell. Müll-Lawine auf Philippinen: Zahl der Toten steigt

AktuellMüll-Lawine auf Philippinen: Zahl der Toten steigt

Lawine/Erdrutsch. Snowboarder bei Lawinenabgang in Kippel VS verletzt

Lawine/ErdrutschSnowboarder bei Lawinenabgang in Kippel VS verletzt

Wetter-Ticker. Lawinen in französischen Alpen – drei Skifahrer sterben

Wetter-TickerLawinen in französischen Alpen – drei Skifahrer sterben