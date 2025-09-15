In der Schweiz werden Poulets immer beliebter

Im Zollstreit mit den USA macht die Schweiz offenbar ein brisantes Zugeständnis: Der Bundesrat hat signalisiert, gechlorte Poulets aus den Vereinigten Staaten künftig zuzulassen. Konsumentenschützer warnen vor einem gefährlichen Dammbruch.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Laut «NZZ am Sonntag» will der Bundesrat den Import von in Chlor behandelten US-Poulets erlauben.

In der Schweiz und der EU sind sogenannte Chlorhühner bislang verboten.

Der Konsumentenschutz wehrt sich entschieden gegen das Vorhaben und verweist auf Gesundheitsrisiken. Mehr anzeigen

Der Bundesrat versucht, im Zollstreit mit den Vereinigten Staaten eine Lösung zu finden – und greift dabei zu einem heiklen Mittel. Wie die «NZZ am Sonntag» berichtet, hat die Landesregierung Washington signalisiert, den Import von gechlortem Geflügelfleisch zu erlauben.

In den USA ist es Standard, dass Poulets nach der Schlachtung in ein Chlorbad getaucht werden. Das Verfahren soll Keime wie Salmonellen oder Campylobacter abtöten.

In der Schweiz ist diese Praxis jedoch verboten – ebenso wie der Import solcher Produkte, wie das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) bestätigt.

Konsumentenschützer lehnen das Vorhaben vehement ab. «Wir waren schon gegen Chlorhühner, als sie in früheren Freihandelsgesprächen diskutiert wurden. An unserer Position hat sich nichts geändert», sagte Präsidentin Nadine Masshardt der «NZZ am Sonntag». Die Behandlung töte zudem nicht alle krank machenden Keime ab.

Chlor-Poulet sorgt immer wieder für Kontroversen

Die US-Behörden weisen dagegen auf die Unbedenklichkeit hin. Nach der Chlorbehandlung werde das Geflügel mit Wasser gereinigt, negative Folgen für die Verbraucher seien nicht belegt.

Hintergrund des Zugeständnisses ist der festgefahrene Zollstreit mit Washington. Präsident Donald Trump hatte bei einem Treffen mit Bundesrätin Karin Keller-Sutter eine Absichtserklärung nicht unterschrieben. Die Zusage zur Öffnung für US-Poulets könnte nun Teil eines neuen Angebots werden.

Chlor-Poulet gilt seit Jahren als Symbol für Kontroversen. Nach der Schlachtung werden die Hühner entweder in ein Wasserbad mit der Chemikalie getaucht oder besprüht. Anschliessend kühlt man das Fleisch innerhalb einer Stunde auf unter vier Grad herunter, um das Wachstum von Bakterien zu hemmen. Vollständig keimfrei wird das Fleisch dadurch jedoch nicht. Entscheidend bleibt die Zubereitung bei mindestens 75 Grad, um alle Erreger abzutöten.

Die Diskussion um das Chlorhuhn war vor allem während der TTIP-Verhandlungen zwischen den USA und der EU ein Politikum. Viele Konsumenten fürchteten um ihre Gesundheit, sahen den Geschmack beeinträchtigt und warnten vor Nachteilen für europäische Produzenten. Kritiker monierten zudem, dass mit der Zulassung ein Türöffner für weitere chemische Verfahren geschaffen würde.